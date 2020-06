Todos tenemos una camiseta que guardamos con cariño, sea de la Selección Peruana o nuestro equipo favorito. Una es nuestra favorita sea por algún partido que la vestimos, por quién nos la regaló, lo que costó encontrarla u otros motivos. Hace 50 años, la bicolor perdió 3-1 ante Alemania Federal en el cierre de la fase de grupos del Mundial en México 1970, aún así, como si fueran amigos de toda la vida, los futbolistas tuvieron un feliz intercambio de camisetas.

Héctor Chumpitaz tuvo un duelo aparte con el goleador teutón Gerd Müller, tanto así que al final del partido cambiaron sus indumentarias. En el pequeño museo futbolístico en su casa, pero con los mejores recuerdos que uno pueda imaginar, el ‘Capitán de América’ guarda con mucho aprecio la camiseta verde con el número 13 en la espalda del seleccionado europeo. Cuatro años más tarde, el delantero se convirtió en el máximo artillero de los Mundiales, marca que tuvo hasta 2006.

El capitán bicolor recordó cómo cambió de camisetas con él, un día como hoy hace 50 años. “Como los alemanes también hablan inglés, Müller me dijo ‘change’. Casi no era de pedir la camiseta, tuve que aceptar. Uno no puede despreciar a una persona así. Creo que él quedó contento”, nos contó Héctor Chumpitaz, días previos a Rusia 2018, mientras sostenía la indumentaria.

“Es una camiseta especial porque fue del goleador de ese Mundial (anotó 10 goles). Lógicamente por experiencia nos ganaron, pero es una satisfacción tenerla. El mejor recuerdo que un defensa puede tener, es el adversario que más problemas le causó”, agregó ‘Chumpi’. No queda duda que Müller le hizo la vida imposible, ya que anotó los tres goles de Alemania en ese partido entre los 19, 26 y 39 minutos.

Héctor Chumpitaz fue capitán de Perú en sus cuatro partidos de México 1970. (Foto: Jesús Saucedo)

El show de Müller

Peruanos y alemanes llegaban a la última fecha clasificados a cuartos de final. Con cuatro unidades cada uno (en esa época se daban dos puntos por partido ganado) tras superar a Bulgaria y Marruecos, debían definir el primer lugar del grupo 4. Los germanos eran claramente los favoritos al ser los vigentes finalistas de la Copa del Mundo, mientras que la bicolor participaba por segunda vez en el torneo, ausente desde 1930. El estadio Nou Camp de León, en México, era sede del partido.

Didí decidió repetir el mismo once que venía de golear a Marruecos, es decir con Rubiños en el arco, Gonzales, De la Torre, Chumpitaz y Fuentes en la defensa, Chale y Mifflin como medio campistas y el ‘Cholo’ Sotil, ‘Perico’ León, el ‘Nene’ Cubillas y el ‘Jet’ Gallardo en la delantera. Brasil, líder del grupo 3, e Inglaterra, su escolta y actual campeón del mundo, esperaban a su rival en la siguiente fase.

Pitazo inicial del mexicano Abel Aguilar. Alemania, jugando con camiseta alterna, sacaba. Perú no se sintió menos, aún así, a los 19′, Gerd Müller aprovechó un error en la defensa para abrir el marcador. Siete minuntos después, Lohr mandó un centro por la izquierda, para que el delantero del Bayern marque el segundo. Finalmente, Seeler repitió la misma jugada, esta vez por la derecha, y Müller anotó el tercero con un remate de cabeza a los 39′.

Al filo del medio tiempo, en un tiro libre al borde del área, ‘Perico’ León le dio un pase a Cubillas, quien remató desde afuera y descolocó al arquero alemán Sepp Maier. Con 21 años, el ‘Nene’ marcaba su cuarto gol en tan solo tres partidos por la Copa del Mundo. El segundo tiempo fue solamente por cumplir, Alemania ganaba 3-1 y quedaba como líder de la llave. La experiencia de los ‘teutones’ en estos torneos se notó en la cancha.

Freundschaftlicher Trikottausch bei Intercambio de camisetas entre Hugo Sotil y Uwe Seeler, capitán alemán. (Foto: Getty Images)





INTERCAMBIO PARA TODOS

Pitazo final. Como si fueran viejos conocidos, los futbolistas alemanes rápidamente buscan a sus pares peruanos para cambiar camisetas. El primero fue el capitán, Uwe Seeler, quien se acercó al Hugo Sotil en el medio del campo. Luego de algún comentario sobre el partido, intercambian sus indumentarias. El delantero se retiró justo un año antes que el ‘Cholo’ emigre al fútbol europeo, cuando fichó por el Barcelona de España en 1973.

En el área peruana, Héctor Chumpitaz al fin se libraba de marcar a Müller y también hicieron el cambio. Al otro lado del campo, Luis ‘Colorado’ Cruzado, hacía lo propio con el histórico Franz Beckenbauer. Casi todos los 22 futbolistas en el campo de juego se llevaron de regalo la camiseta del rival. Fue un cierre cálido para este partido. Además, era la primera vez que Perú enfrentaba a Alemania y no se volverían a ver las caras hasta 2018.

Muchos años después, la relación entre Gerd Müller y el Perú tendría un pequeño reencuentro, ya que el alemán dirigió a Paolo Guerrero ni bien llegó al Bayern II, entre 2002 y 2004. Ya como entrenador, le enseñó algunas técnicas para delanteros a un joven ‘Depredador’ con veinte años. Para incentivarlo, le regalaba un chocolate por cada gol que anotaba.

Hanner Lohr sale de la cancha con la camiseta de la Selección Peruana puesta. (Foto: Getty Images)

LA FICHA

PERÚ (1): 1 Luis Rubiños; 13 Pedro Gonzales, 3 Orlando De la Torre, 4 Héctor Chumpitaz (C), 5 Nicolás Fuentes; 7 Roberto Chale (17 Luis Cruzado, 72′), 6 Ramón Mifflin; 20 Hugo Sotil, 9 Pedro León (22 Oswaldo Ramírez, 56′), 10 Teófilo Cubillas, 11 Alberto Gallardo. DT: Didí.

ALEMANIA FEDERAL (3): 1 Sepp Maier; 7 Berti Vogts, 3 Karl-Heinz SchnellingerM 11 Klaus Fichtel, 2 Horst-Dieter Höttges (15 Bernd Patzke, MT); 4 Franz Beckenbauer, 12 Wolfgang Overath; 14 Reinhard Libuda (20 Jürgen Grabowski, 75′), 9 Uwe Seeler (C), 13 Gerd Müller, 17 Hanner Löhr. DT: Helmut Schön.

GOLES: Cubillas (44′)(PER); Müller (19′, 26′ y 39′)(ALE)

ÁRBITRO: Abel Aguilar (MEX)

ESTADIO: Nou Camp - León (MEX)

ASISTENCIA: 17,875