El habilidoso jugador que por ese entonces pertenecía a Cantolao cumplía un sueño al ser llamado por primera vez a la selección mayor previo a los amistosos en Estados Unidos. Su debut soñado fue ante El Salvador, con gol incluido; y luego de 293′ en cancha con la blanquirroja y dos anotaciones en total, queda demostrado la importancia de Reyna en el ‘11′ de Juan Reynoso.

No solo por los goles, sino por la actitud con la que afronta los partidos: asume el protagonismo, no tiene miedo de pedir el balón, trata de encarar, asociarse y patear al arco. Ante Corea del Sur, su tanto llegó gracias a una asociación con Paolo Guerrero; el ‘26′ remató con su pierna menos hábil para darle la primera victoria del año a la ‘sele’, y de paso convertirse en el goleador de la ‘era Reynoso’ (2).

Su ausencia (por lesión) se sintió en los partidos ante Alemania y Marruecos y el último viernes ante una selección mundialista como Corea del Sur, Reyna no sintió ninguna presión y jugó como lo hace con Alianza Lima, con picardía y desequilibrio. Por ello, ante Japón, todo hace indicar que el ‘Cabezón’ ensayará su ‘11′ base previo a las Eliminatorias 2026 con el íntimo de titular por la banda izquierda.

Números de Bryan Reyna con Perú Minutos Jugados Goles Asistencias El Salvador 1-4 Perú 90′ 1 - Perú 1-0 Paraguay 62′ - - Perú 1-0 Bolivia 30′ - - Corea del Sur 0-1 Perú 80′ 1 - TOTAL 262′ 2 -

¿Cómo llegó a la ‘sele’?

Su llegada a la selección podría calificarse como un suceso inesperado. Si bien estuvo entrenando en Videna con un grupo de jugadores bajo las órdenes de Reynoso, cuando se lanzó la convocatoria para los partidos ante México y El Salvador en septiembre, Bryan Reyna no estuvo en la lista. El jugador de Cantolao venía siendo clave en el ‘Delfín’, pero pocos se aventuraban a ponerlo dentro de la nómina.

Dentro de la lista de Reynoso tuvieron que ocurrir dos bajas que le dieron la posibilidad a Reyna para meterse al vuelo rumbo a Estados Unidos. Yoshimar Yotún sufrió una lesión, por lo que Andy Polo fue llamado de emergencia; sin embargo, el jugador de Universitario también se sintió y el llamado de último minuto fue para el extremo nacional. “Me dijeron que alistara mi pasaporte rápido”; contó.

Si bien no entró en la lista para el partido contra México, Bryan Reyna ya formaba parte del equipo y en el siguiente duelo, Reynoso le dio la oportunidad para no solo debutar con la ‘sele’, sino arrancar de titular, siendo no solo la sorpresa del partido, también la apuesta del técnico. Y cuando el marcador iba 2-1, el jugador del ‘Delfín’ apareció para anotar su primer gol en su estreno y completar los 90′.

Reyna cerró un 2022 muy productivo, no solo por los 28 partidos jugados con el ‘Delfín, o los seis goles o tres asistencias del año, también porque jugó tres partidos con la ‘sele’ y terminó fichando por Alianza Lima. Este año, el habilidoso jugador tuvo el reto de jugar en el bicampeón nacional y de inmediato se afianzó como titular por la banda izquierda, siendo clave en la obtención del Apertura y en los destellos de buen fútbol de los íntimos en la Copa Libertadores.

Números de Reyna con Alianza Lima Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias Apertura 2023 11 763′ 3 2 Copa Libertadores 5 434′ - - TOTAL 16 1197′ 3 2

Una lesión lo privó de los amistosos por Europa, pero esta realidad también le sirvió a Juan Reynoso para darse cuenta de la importancia de Reyna en el equipo (su ausencia se siente). Ante Alemania y Marruecos faltó ese desequilibrio que el ‘íntimo’ posee y que los surcoreanos padecieron. La exposición que tiene el ‘26′ de la ‘sele’ no solo le ayuda a seguir teniendo ritmo de primer nivel, también lo pone en la palestra para volver a emigrar, y tener esa revancha personal.

Accidentada aventura

En 2016, cuando aún era menor de edad (17 años), Bryan Reyna emigró al Mallorca de España luego de pasar unas pruebas y un proceso de adaptación de dos meses por dicho país. El extremo nacional, forjado en Cantolao, terminó dejando Perú en busca de la soñada aventura por Europa y en pro de hacerse un nombre afuera. Sin embargo, su paso no fue el esperado.

“Me tratan bien. Me estoy ganando un puesto”, decía Reyna luego de unos meses en Mallorca. Pero el extremo no podía jugar como él quería por unos problemas con la documentación. Se esperaba mucho más de él, terminó jugando solo una temporada en el primer equipo de Mallorca y el resto de su contrato se la pasó siendo cedido a equipos de la tercera división española.

Toledo, Alcoyano, Barakaldo y Las Rozas fueron los clubes donde intentó explotar todo su juego. Solo sumó 70 partidos y dos goles en cuatro campeonatos. Antes de pegar la vuelta se enfundó la camiseta del Mallorca B, añadiendo una anotación más a su discreto registro. Su vuelta al Perú en 2021 fue clave para reencontrarse con su juego, pero también regresó con una polémica en su entorno.

A finales del 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Reyna dejó el Mallorca y la prensa española sostenía que era por motivos de indisciplina, pero el jugador, en una entrevista con El Comercio, desmintió estas informaciones asegurando que se trató de un mal entendido por estar fuera de casa en horas de toque de queda. “Ese acto de indisciplina que señalan no ha sido en fiestas, sino fue tras la victoria 6-0 ante Santa Catalina con el Mallorca B, partido en el que anoté un gol”, indicó.

“Ese día, sábado 19 de diciembre, después del juego, fuimos a la casa de un amigo a jugar videojuegos hasta las 10 pm. El toque de queda en Palma de Mallorca era a esa hora y camino a casa la Policía nos intervino junto a mi amigo. Nos quedamos un rato explicando a la Policía el motivo de la demora en el lugar de la intervención y nos dejaron libres para irnos a nuestras casas. Fue mentira que nos haya arrestado”, dijo el jugador a El Comercio antes de regresar a Cantolao. El reto de Reyna es seguir brillando con la selección y volver a Europa por su revancha.

