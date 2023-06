PA’ BRAVO, URIBE (2007)

Fue la segunda gestión de Julio César Uribe al frente de la selección peruana. Llegaba para reemplazar a Franco Navarro, quien estuvo en 2006 de manera interina. La llegada del ‘Diamante’ marcó el retorno de Claudio Pizarro a la bicolor, ya que el ‘Bombardero’ se había alejado tras algunos problemas con Navarro. Uribe aprovechó para hacer jugar a ‘Piza’ junto a Paolo Guerrero , los delanteros que en ese entonces hacía diabluras en el fútbol alemán. De los siete partidos que dirigió Uribe, en cinco usó dos delanteros, siendo la Copa América de Venezuela la mayor exposición.

AÑO TORNEO PARTIDO DUPLA RESULTADO GOLES 2007 AMISTOSO PERÚ 2-1 ECUADOR Andrés Mendoza y Paolo Guerrero TRIUNFO Ninguno 2007 COPA AMÉRICA PERÚ 3-0 URUGUAY Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO GUERRERO 2007 COPA AMÉRICA VENEZUELA 2-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2007 COPA AMÉRICA PERÚ 2-2 BOLIVIA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE PIZARRO (2) 2007 COPA AMÉRICA ARGENTINA 4-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno

Fue el último doblete de Claudio Pizarro en la selección peruana.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS 5 2 1 2

EL REINVENTO DE ‘CHEMO’ (2007-2009)

El mal final de la Copa América 2007 terminó con el segundo de Julio César Uribe. La FPF se contactó y cerró la llegada de José del Solar, exfutbolista y que recién tenía poco tiempo como entrenador, pero con el logro de haber sacado campeón nacional en 2005. ‘Chemo’ llegó y apenas tuvo tres partidos amistosos previos a las Eliminatorias para Sudáfrica 2010. Contaba con Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en el mejor momento de sus carreras, así que apeló a ellos para afrontar este duro reto. Sin embargo, la convivencia duró poco: el escándalo del Golf Los Inkas marcó un quiebre en la interna de la bicolor y tanto el ‘Bombardero’ como la ‘Foquita’ ya no fueron convocados más .

‘Chemo’ continuó al frente y apeló a otros nombres. Ahí emergieron Johan Fano y Hernán Rengifo, quienes no estaban en los planes de nadie al inicio de las Eliminatorias. También se sumaron nombres como Daniel Chávez y Piero Alva, quienes no tenían la jerarquía de los que ya no estaban, pero sí las ganas de querer mostrarse. A Perú no le fue bien: terminó últimos en las Eliminatorias y así acabó el ciclo de Del Solar en la selección. ‘Chemo’ usó dos delanteros en 18 de los 28 partidos que estuvo al frente.

AÑO TORNEO PARTIDO DUPLA RESULTADO GOLES 2007 AMISTOSO COSTA RICA 1-1 PERÚ Juan Gonzales Vigil y Johan Fano EMPATE Ninguno 2007 AMISTOSO PERÚ 2-2 COLOMBIA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE GUERRERO (2) 2007 AMISTOSO PERÚ 2-0 BOLIVIA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO GUERRERO 2007 ELIMINATORIAS PERÚ 0-0 PARAGUAY Jefferson Farfán y Claudio Pizarro EMPATE Ninguno 2007 ELIMINATORIAS CHILE 2-0 PERÚ Jefferson Farfán y Claudio Pizarro DERROTA Ninguno 2007 ELIMINATORIAS PERÚ 1-1 BRASIL Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE Ninguno 2008 AMISTOSO PERÚ 3-1 COSTA RICA Daniel Chávez y Hernán Rengifo TRIUNFO RENGIFO 2008 AMISTOSO MÉXICO 4-0 PERÚ Daniel Chávez y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2008 ELIMINATORIAS PERÚ 1-1 ARGENTINA Daniel Chávez y Johan Fano EMPATE FANO 2008 ELIMINATORIAS BOLIVIA 3-0 PERÚ Piero Alva y Johan Fano DERROTA Ninguno 2008 ELIMINATORIAS PARAGUAY 1-0 PERÚ Johan Fano y Hernán Rengifo DERROTA Ninguno 2009 AMISTOSO EL SALVADOR 1-0 PERÚ Alexander Sánchez y Piero Alva DERROTA Ninguno 2009 ELIMINATORIAS BRASIL 3-0 PERÚ Pedro García y Johan Fano DERROTA Ninguno 2009 ELIMINATORIAS PERÚ 1-2 ECUADOR Johan Fano y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2009 ELIMINATORIAS COLOMBIA 1-0 PERÚ Johan Fano y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2009 ELIMINATORIAS VENEZUELA 3-1 PERÚ Johan Fano y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2009 ELIMINATORIAS PERÚ 1-0 BOLIVIA Johan Fano y Hernán Rengifo TRIUNFO FANO 2009 AMISTOSO PERÚ 2-1 HONDURAS Johan Fano y Hernán Rengifo TRIUNFO RENGIFO

El famoso 1-1 contra Argentina, con los ‘huevos’ de Vargas y el gol de Fano, Perú jugó con dos delanteros desde el inicio. Video: Movistar Deportes.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS 18 4 5 9

UNA MAGIA QUE ILUSIONÓ (2010-2023)

Tras el fracaso que significó quedar en último lugar de las Eliminatorias 2010, la FPF hizo el esfuerzo y contrató los servicios de un viejo conocido del fútbol peruano: Sergio Markarián. El ‘Mago’ había salido campeón nacional con Universitario de Deportes (1993) y Sporting Cristal (1996), además de lograr el segundo lugar de la Copa Libertadores 1997 con la ‘Máquina Celeste’. El ‘charrúa’ llegó con la misión de meter a Perú en un Mundial y su arranque generó mucha ilusión. En la Copa América 2011 se subió al podio tras vencer a Venezuela. En las Eliminatorias volvió la irregularidad y eso terminó costando caro.

Con Markarián se marcó el retorno de algunos referentes, como Claudio Pizarro y Jefferson Farfán . El ‘Mago’ tuvo varios amistosos previos y pudo probar alternativas en ofensiva. En 20 de los 45 partidos que estuvo al frente apostó con dos delanteros como titulares, siendo la dupla Pizarro-Guerrero la más requerida . Ellos, junto a Jefferson Farfán y Juan Vargas, eran llamados en ese entonces como los ‘4 fantásticos’, aunque los resultados no terminaron siendo como se esperaban.

AÑO TORNEO PARTIDO DUPLA RESULTADO GOLES 2010 AMISTOSO CANADÁ 0-2 PERÚ Luis Advíncula y José Carlos Fernández TRIUNFO FERNÁNDEZ 2010 AMISTOSO PERÚ 2-1 JAMAICA Reimond Manco y Hernán Rengifo TRIUNFO Ninguno 2010 AMISTOSO PERÚ 2-0 COSTA RICA Daniel Chávez y Hernán Rengifo TRIUNFO RENGIFO 2010 AMISTOSO PANAMÁ 1-0 PERÚ Jefferson Farfán y Johan Fano DERROTA Ninguno 2011 COPA AMÉRICA CHILE 1-0 PERÚ Willian Chiroque y Raúl Ruidíaz DERROTA Ninguno 2011 COPA AMÉRICA URUGUAY 2-0 PERÚ Juan Vargas y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2011 COPA AMÉRICA PERÚ 4-1 VENEZUELA Willian Chiroque y Paolo Guerrero TRIUNFO GUERRERO (3) y CHIROQUE 2011 ELIMINATORIAS PERÚ 2-0 PARAGUAY Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO GUERRERO 2011 ELIMINATORIAS CHILE 4-2 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA PIZARRO 2011 ELIMINATORIAS ECUADOR 2-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2012 AMISTOSO TÚNEZ 1-1 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE PIZARRO 2012 AMISTOSO CHILE 3-1 PERÚ Irven Ávila y Hernán Rengifo DERROTA Ninguno 2012 AMISTOSO PERÚ 1-0 NIGERIA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO GUERRERO 2012 ELIMINATORIAS URUGUAY 4-2 PERÚ José Carlos Fernández y Paolo Guerrero DERROTA GUERRERO 2012 ELIMINATORIAS PERÚ 2-1 VENEZUELA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO Ninguno 2012 ELIMINATORIAS PARAGUAY 1-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2013 ELIMINATORIAS PERÚ 1-0 ECUADOR Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO PIZARRO 2013 ELIMINATORIAS COLOMBIA 2-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2013 AMISTOSO COREA DEL SUR 0-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE Ninguno 2013 ELIMINATORIAS PERÚ 1-2 URUGUAY Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno

De los últimos 50 partidos que jugó Perú con dos delanteros, la única que vez que anotaron los dos fue en 2011: Willian Chiroque y Paolo Guerrero.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS 20 8 2 10

EL FIN DE UNA ERA (2015-2022)

Cabe precisra que en el proceso previo al del ‘Tigre’, con Pablo Bengoechea nunca se utilizó dos delanteros desde el inicio de un partido. Cuando Ricardo Gareca asumió las riendas de la selección peruana tuvo casi de inmediato la Copa América. En ese torneo tuvo a disposición a sus mejores futbolistas y el ‘Tigre’ apostó por Claudio Pizarro y Paolo Guerrero como dupla de ataque . En tres de los seis partidos que Perú jugó en ese torneo usó a esta dupla, así también como en el arranque de las Eliminatorias, aunque con la suerte de espaldas. Finalmente, aquella derrota ante Uruguay en Montevideo (2016) fue el último partido del ‘Bombardero’ con la bicolor y, por ende, el adiós a esta dupla.

AÑO TORNEO PARTIDO DUPLA RESULTADO GOLES 2015 COPA AMÉRICA PERÚ 1-0 VENEZUELA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO PIZARRO 2015 COPA AMÉRICA PERÚ 0-0 COLOMBIA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE Ninguno 2015 COPA AMÉRICA PERÚ 3-1 BOLIVIA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero TRIUNFO GUERRERO (3) 2016 ELIMINATORIAS PERÚ 2-2 VENEZUELA Claudio Pizarro y Paolo Guerrero EMPATE GUERRERO 2016 ELIMINATORIAS URUGUAY 1-0 PERÚ Claudio Pizarro y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno 2019 AMISTOSO COLOMBIA 1-0 PERÚ Raúl Ruidíaz y Paolo Guerrero DERROTA Ninguno

El último hat trick de Paolo Guerrero en la selección fue con otro delantero (Pizarro) a su lado.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS 6 2 2 2





LA APUESTA DEL ‘CABEZÓN’ (2022)

Todos los partidos de Juan Reynoso han sido amistosos. Y el ‘Cabezón’ viene aprovechando para probar jugadores y sistemas. Ante El Salvador, que fue el segundo juego en su proceso, apostó por Raúl Ruidíaz y Alex Valera en ofensiva . Lastimosamente la ‘Pulga’ se lesionó casi empezado el partido, por lo cual ‘Lapagol’ lo reemplazó y luego anotó. Este martes, ante Japón, podríamos ver en acción a Guerrero y Lapadula. Ambos están con continuidad en sus clubes y, siendo el último examen de cara a lo que serán las Eliminatorias en setiembre, puede ser la gran apuesta del DT nacional, quien hace días deslizó la posibilidad de que jueguen juntos.

Lapadula y Ruidíaz conformaron la última dupla ofensiva titular en una selección peruana.

AÑO TORNEO PARTIDO DUPLA RESULTADO GOLES 2022 AMISTOSO PERÚ 4-1 EL SALVADOR Raúl Ruidíaz y Alex Valera TRIUNFO Ninguno

¿CUÁLES SON LAS DUPLAS MÁS RECURRENTES EN LOS ÚLTIMOS 50 PARTIDOS?

DUPLA VECES JUNTOS Claudio Pizarro y Claudio Pizarro 23 Jefferson Farfán y Claudio Pizarro 3 Johan Fano y Hernán Rengifo 3 Johan Fano y Paolo Guerrero 3

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero fueron la dupla ofensiva más recurrente en los últimos 15 años (Foto: Getty Images)

¿CUÁL ES EL SALDO DE LOS ÚLTIMOS 50 PARTIDOS CON DOS DELANTEROS?

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS 50 17 10 23

¿Alguna vez jugaron juntos Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula?

La respuesta es sí, pero nunca juntos como titulares . El 3 de junio de 2021 Perú recibió a Colombia, en su quinto partido por las Eliminatorias para Qatar 2022. Ese día, Ricardo Gareca puso como titular a Paolo Guerrero. Como único delantero. Las circunstancias del juego (Colombia iba ganando 3-0) hicieron que el ‘Tigre’ haga ingresar a Gianluca Lapadula (que ese día usó la camiseta 14) por Yoshimar Yotún a los 65′, mientras que el ‘Depredador’ se mantuvo durante todo el juego. Es decir, estuvieron juntos durante 25 minutos más lo que adicionó el árbitro . El martes, ante Japón, sería la segunda vez que veamos en acción a estos dos delanteros de nivel. Solo falta saber si serán dupla inicialista. Juan Reynoso tiene la palabra.

Guerrero y Lapadula podrían volver a jugar juntos después de dos años. (Foto: FPF)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.