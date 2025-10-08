Chile recibirá a Perú por la fecha FIFA de octubre. (Foto: Carlos Vera)
A dos días del amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), comienza a ultimar detalles respecto a la formación que parará este viernes 10 de octubre en el compromiso frente a la . Recordemos que, si bien Nicolás Córdova es el actual entrenador de la ‘Roja’, hasta ayer estuvo a cargo de la Sub-20 que acaba de quedar fuera del Mundial tras perder por 4-1 a manos de México. En ese sentido, quien viene trabajando con el plantel mayor es su asistente , y todo apunta a que será él quien esté en el banquillo en el choque con la ‘Bicolor’. Tras los primeros trabajos en el Complejo Deportivo Juan Punto Durán, repasamos la posible oncena del combinado mapochino para el duelo de este fin de semana.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

