Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Atención, Manuel Barreto: la posible alineación de Chile para enfrentar a Perú en La Florida
Atención, Manuel Barreto: la posible alineación de Chile para enfrentar a Perú en La Florida
Con Sebastián Miranda a cargo del equipo, Chile viene ultimando detalles para definir la alineación que parará este viernes frente a Perú en La Florida. Repasa la posible oncena de la ‘Roja’ para el amistoso.
Chile recibirá a Perú por la fecha FIFA de octubre. (Foto: Carlos Vera)
Chile recibirá a Perú por la fecha FIFA de octubre. (Foto: Carlos Vera)
1 / 12
Chile recibirá a Perú por la fecha FIFA de octubre. (Foto: Carlos Vera)
A dos días del amistoso en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), Chile comienza a ultimar detalles respecto a la formación que parará este viernes 10 de octubre en el compromiso frente a la Selección Peruana. Recordemos que, si bien Nicolás Córdova es el actual entrenador de la ‘Roja’, hasta ayer estuvo a cargo de la Sub-20 que acaba de quedar fuera del Mundial tras perder por 4-1 a manos de México. En ese sentido, quien viene trabajando con el plantel mayor es su asistente Sebastián Miranda, y todo apunta a que será él quien esté en el banquillo en el choque con la ‘Bicolor’. Tras los primeros trabajos en el Complejo Deportivo Juan Punto Durán, repasamos la posible oncena del combinado mapochino para el duelo de este fin de semana.