Selección Peruana. (Foto: FPF)
Selección Peruana. (Foto: FPF)
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Selección Peruana. (Foto: FPF)

  • Selección Peruana. (Foto: FPF)
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    Selección Peruana. (Foto: FPF)

  • Pedro Gallese. (Foto: ITEA)
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    Pedro Gallese. (Foto: ITEA)

  • Andy Polo. (Foto: ITEA Sports)
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    Andy Polo. (Foto: ITEA Sports)

  • Fabio Gruber. (Foto: ITEA Sports)
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    Fabio Gruber. (Foto: ITEA Sports)

  • Erick Noriega. (Foto: ITEA Sports)
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    Erick Noriega. (Foto: ITEA Sports)

  • Marcos López. (Foto: ITEA Sports)
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    Marcos López. (Foto: ITEA Sports)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: ITEA)

  • Oslimg Mora. (Foto: ITEA Sports)
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    Oslimg Mora. (Foto: ITEA Sports)

  • Rodrigo Vilca. (Foto: FPF)
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    Rodrigo Vilca. (Foto: FPF)

  • Jhonny Vidales - 329'. (Foto: Getty Images)
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    Jhonny Vidales - 329'. (Foto: Getty Images)

  • Piero Magallanes reconoció que el partido ante Estados Unidos fue el más duro de esta fecha FIFA. (Foto: FPF)
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    Piero Magallanes reconoció que el partido ante Estados Unidos fue el más duro de esta fecha FIFA. (Foto: FPF)

  • Gianluca Lapadula anotó en su regreso a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)
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    Gianluca Lapadula anotó en su regreso a la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

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La enfrenta este viernes 13 de noviembre a Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, en un compromiso amistoso que marcará su reencuentro con el público en Lima. El equipo dirigido por buscará cerrar el año con una victoria y dejar buenas sensaciones de cara al próximo proceso de Eliminatorias. Por su parte, el conjunto boliviano, bajo la conducción de Óscar Villegas, también intentará conseguir un resultado positivo en Matute. El encuentro está programado para las 8:00 p. m. En la siguiente galería repasaremos la posible alineación de la ‘Bicolor’ para esta noche.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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