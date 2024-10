Este martes 15 de octubre, la Selección Peruana buscará dar la campanada en el Arena BRB Mané Garrincha, enfrentándose a Brasil que, aunque no atraviesa su mejor momento, cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia con acciones individuales. Por ello, Jorge Fossati viene preparando su once para este duelo correspondiente a la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. En este sentido, Depor pudo conocer que el DT de la Bicolor -tras su última práctica- contará con importantes regresos, como el de Marco López y Wilder Cartagena, quienes no estuvieron en el último choque debido a acumulación de tarjetas amarillas. El jugador del Copenhague se posicionará como lateral izquierdo, mientras que el de Orlando City actuará como volante interior. Además, Alexander Callens se unirá a la línea de tres defensores junto a Miguel Araujo y Carlos Zambrano. Otra novedad que alegrará a muchos hinchas es la reincorporación de Luis Advíncula, quien superó las molestias físicas que sufría en su pie. A continuación, conoce todos los jugadores que estarán listos para el partido frente a la ‘Canarinha’. ¡Arriba Perú!

SOBRE EL AUTOR Wilmer Robles Periodista deportivo con más de quince años de actividad. Investigación, plataformas digitales, medios televisivos, radiales y redes sociales. Especialidad en entrevistas y coberturas de campo.