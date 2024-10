El triunfo ante Uruguay nos permitió salir del fondo de las Eliminatorias y ahora el objetivo es tratar de robar algún punto en suelo brasileño. A un día de enfrentar al ‘Scratch’, Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, destacó que el plantel se encuentra completo, luego de que los jugadores suspendidos hayan cumplido con su fecha de sanción y que los futbolistas que jugaron ante los ‘charrúas’ se hayan recuperado. Eso sí, el entrenador dio pistas de que es probable que otro once salga a la cancha del Arena BRB Mané Garrincha. Como nos demostraron el último viernes en el Estadio Nacional, cualquiera que se ponga la Blanquirroja dará todo por tratar de ganar.

“Tuvieron una destaca actuación muchos. Alguna vez dije que no soy partidario, o no practico eso que dicen que equipo que gana no se modifica. Yo digo que equipo que juega bien no se modifica, o trata de no modificarse. Ahora, hay partido a los cuatro días, hay que ver bien la recuperación porque venimos de un partido con una intensidad mayúscula. Nosotros tenemos toda la información. Y les puedo asegurar que el partido del viernes fue intenso de verdad. Entonces, también tenemos que pensar en alguna renovación. Bueno, vuelven dos jugadores que estaban suspendidos, no digo que van a iniciar, pero están dos más a la orden, así que te puede decir que los muchachos me la están poniendo cada vez más difícil, porque están parejos, con gran actitud todos”, fueron las palabras del uruguayo en la conferencia de prensa.

El exDT de Universitario de Deportes añadió: “Todos los que jugaron, con números no habituales inclusive en sus propios equipos. Fue muy intenso el partido. Pero bueno, han puesto todo ellos, desde que terminó el partido, y nosotros también hemos puesto todo para que se inicie la recuperación. Se trabajo para eso. No solo el cuerpo técnico, sino también el departamento medico. Por eso insistí en viajar hoy a la tarde y ganar este entrenamiento para verlos más tácticamente. Hoy seria el primer día en que se les podría exigir físicamente, pero ya mañana jugamos. Viendo cada recuperación y en virtud de ellos definir al equipo. Está bien la recuperación y diría que no hay un solo jugador que no vaya a estar.

Fossati es consciente de que el equipo de Dorival Júnior se hará fuerte en casa, pero confía en que podrán sacar el partido adelante. “Otro rival durísimo, el que tenemos que enfrentar. Parecido en algunas características al que enfrentamos el viernes. Por supuesto, con algunas diferencias, pero lo que no es diferente es que será un rival duro también. Con humildad, nosotros vamos a enfrentarlos con nuestras armas y yo los sigo viendo cada día mejor a los muchachos. Así que, sabiendo que es complicadísimo, pero igual vamos con mucha confianza, mucha fe, de que lo podemos sacar adelante”, mencionó.

En un momento, fue consultado por los puntos que necesitaría tener Perú a fin de año. “Me preguntan cuántos puntos quiero sacar hasta noviembre. Los suficientes para mantenernos en la pelea, esa es la filosofía. Tenemos que estar ahí, en la zona de pelea, para que en la recta final, que es en 2025, podamos conseguir los puntos necesarios para que Perú vaya al Mundial. Ese es mi norte y seguimos con ello, yendo partido a partido. Y ahora el martes vamos a jugar el partido más importante”, sostuvo al respecto.

Finalmente, habló un poco del trabajo de sus jugadores y valoró que estén apareciendo cada vez más futbolistas que puedan jugar en la selección. “(Valera), como delantero, por ahí queda insatisfecho porque no pudo convertir, pero el trabajo que hizo por el equipo junto al ‘Orejas’, todos, el propio Bryan (Reyna), (Luis) Ramos, no solo tienen la tarea de atacar, sino que trabajó mucho también para que la labor de la defensa se vea alivianada. Lo bueno de este momento para Jesús (Castillo) es que lo agarra jugando, por eso pensamos en él para esa posición, más allá de que siempre ha estado con nosotros, no dudados de que podía empezar porque ya lo ha hecho anteriormente, pero sin continuidad en su equipo. Ahora con continuidad por supuesto que le viene bien. Es otro de los jóvenes que a veces no nos damos cuenta pero están apareciendo ya como realidades y como base para el futuro de la selección”, concluyó.

Fossati y Sonne en los entrenamientos de la Bicolor. (Foto: GEC)

No viajará Sebastián Avellino a Brasil

En la rueda de prensa, Jorge Fossati confirmó que Sebastián Avellino, preparador físico de la Selección Peruana, no viajará con el comando técnico a Brasil para el partido por las Eliminatorias. Depor pudo conocer que la decisión de que no viaje nació de él y del cuerpo técnico, ya que no tiene un impedimento para ingresar a tierra brasileña. Santiago Escutary y Edder Benítez estarán a cargo de la preparación física de la Blanquirroja en Brasilia.

¿A qué hora juegan Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil se enfrentan el martes 15 de octubre por la jornada 10 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este encuentro comenzará a las 7:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En cambio, en Bolivia, Chile y Paraguay iniciará a las 8:45 p.m. Una hora más tarde, a las 9:45 p.m., dará inicio en Argentina y Uruguay. En México, el choque comenzará a las 6:45 p.m.

¿En qué canales TV ver Perú vs. Brasil?

El duelo será transmitido en suelo peruano por señales de Latina TV (canal 2) y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en Latina y Movistar TV App. En cambio, en suelo brasileño, el encuentro se podrá seguir a través de SporTV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor podrás encontrar las incidencias.





TE PUEDE INTERESAR