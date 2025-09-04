Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¿Habrá hazaña? Las alineaciones del Perú vs. Uruguay, por las Eliminatorias 2026
Aunque futbolísticamente no haya argumentos para creer en lo que sería una remontada histórica de la Selección Peruana en estas Eliminatorias 2026, el comando técnico de Óscar Ibáñez mantiene la esperanza de dar el golpe en estas dos últimas jornadas y conseguir la utópica clasificación al repechaje mundialista. Así pues, este jueves 4 de septiembre la ‘Blanquirroja’ enfrentará a su similar de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, con la consigna de romper una desastrosa racha negativa en lo que va de este proceso: por fin marcar un gol de visitante. Luego de varios días de trabajos, tanto Óscar Ibáñez como Marcelo Bielsa definieron sus alineaciones y te las presentamos en la siguiente galería.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.