Desde el Saputo Stadium en Montreal, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio peruano, este duelo se verá por la señal de América TV (Canal 4), además de Bicolor+ Premium que se ve por TV 360 by Bitel. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 3 de octubre desde las 1:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Perú vs. Canadá: transmisión vía América TV (Canal 4) y Bicolor+. (Video: @labicolor)
Perú vs. Canadá: transmisión vía América TV (Canal 4) y Bicolor+. (Video: @labicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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