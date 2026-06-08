Desde el Estadio Cuauhtémoc, Perú vs. España juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso internacional FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio peruano, este duelo se verá por la señal de América TV (Canal 4), además de ATV y Movistar Deportes, canales que también estarán disponibles en diversos operadores de televisión. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este lunes 8 de junio desde las 9:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)
Perú enfrenta a España en lunes 8 de junio en amistoso internacional. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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