Desde el Inter&Co Stadium en Orlando, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio peruano, este duelo se verá por la señal de América TV (Canal 4), además de Bicolor+ Premium que se ve por TV 360 by Bitel. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 25 de septiembre desde las 3:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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