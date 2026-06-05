Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de ATV (Canal 9), Movistar Deportes (Movistar TV y Movistar TV App) y . No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Nu Stadium (Miami, Estados Unidos), está programado para las 19:00 horas del viernes 5 de junio. Depor te hará vivir el minuto a minuto y las incidencias en todas sus plataformas.

En el Nu Stadium de Miami, en Estados Unidos, Perú vs. Haití se enfrentan con la transmisión de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. (Video: Bicolor)
En el Nu Stadium de Miami, en Estados Unidos, Perú vs. Haití se enfrentan con la transmisión de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. (Video: Bicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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