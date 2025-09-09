Por la fecha 18 de las , vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 9 de septiembre, desde el estadio Nacional de Lima. El pitazo inicial será desde las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). El partido podrá ser visto por Movistar Deportes, ATV y América TV, canales disponibles en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Asimismo, recomendamos no haberlo buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Perú vs. Paraguay por Eliminatorias. (Video: Federación Peruana de Fútbol)
Perú vs. Paraguay por Eliminatorias. (Video: Federación Peruana de Fútbol)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS