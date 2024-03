Perú vs. Nicaragua se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 22 de marzo desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, en el compromiso correspondiente a la fecha FIFA. Si deseas seguir la transmisión de este partido amistoso internacional, tendrás que conectarte a las señales televisivas de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canales 3 y 703), además de las alternativas digitales disponibles en América TV GO y Movistar TV App. Este duelo marcará el debut de Jorge Fossati como director técnico de la Selección Peruana, que llega a este cruce tras empatar por 1-1 con Venezuela por las Eliminatorias 2026. A su vez, los pupilos de Marco Figueroa empataron por 0-0 con República Dominicana por la Nations League de la Concacaf. ¿No tienes dónde ni cómo seguir la transmisión de este partido de preparación? No te preocupes, podrás seguir todas las incidencias a través de la página web de Depor.

Perú vs. Nicaragua: posibles formaciones

Pedro Gallese; Aldo Corzo, Luis Abram, Alexander Callens; Luis Advíncula, Martín Távara, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Marcos López; Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero. Nicaragua: Miguel Rodríguez; Justing Cano, Marvin Fletes, Juan Pérez, Oscar Acevedo; Matías Belli, Luis Fernando Coronel; Harold Medina y Bancy Hernández; Ariagner Smith y Juan Barrera.