América TV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. desde el estadio Félix Castillo Tardío. El duelo se desarrollará este domingo 21 de diciembre, en el marco de un amistoso internacional. ¿En qué canales podrás verlo? La transmisión estará disponible por la señal de América TV, canal 4 de señal abierta. Además, podrás verlo en el app de América TVGO. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. ¿A qué puedes verlo? Las acciones inician desde las 3:30 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). Si estás en Bolivia, inicia a las 4:30 p.m. Sigue todos los detalles de este duelo y el minuto a minuto en la web de Depor.

Perú vs. Bolivia en amistoso. (Video: SAFAP)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

