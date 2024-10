La última imagen que dejó André Carrillo en la Selección Peruana, fue aquella en donde se le ve intentando superar a Alphonso Davies en los minutos finales del duelo contra Canadá por la Copa América, pero termina por los suelos al ver que su regate fue inútil para eludir a su rival. Dicha escena describió el paso del tiempo y fue el reflejo de un futbolista que alguna vez destacó como el más desequilibrante de la ‘Bicolor’. Han pasado cuatro meses desde entonces y, tras haber estado ausente en las dos últimas convocatorias, su presente en Corinthians nos invita a ver su retorno a la ‘Blanquirroja’ como una posibilidad. Entendiendo que ahora cumple un rol diferente en el mediocampo, no es descabellado pensar en un llamado para la fecha doble de noviembre.

Cuando fue consultado sobre su ausencia para los partidos contra Uruguay y Brasil, Jorge Fossati explicó que, si bien su comando técnico envió una carta de reserva al ‘Timão’, eso se dio para tenerlo bajo la lupa y no necesariamente para que fuera citado. Eso sí, reveló que sigue estando en evaluación y valoró su recuperación en comparación a lo que mostró en el primer semestre del año. “Creo que André está mejorando respecto a lo que mostraba la pasada temporada, en cuanto a su estado físico y la dinámica. Si no estamos seguros que ese tipo de jugadores van a tener minutos, no está bien traerlos. Sí los reservamos, para ir viendo los partidos que tenían”, dijo en conferencia de prensa.

Fecha Partido Minutos jugados Posición 08/09/23 Paraguay 0-0 Perú 45′ Extremo izquierdo 13/09/23 Perú 0-1 Brasil 78′ Segundo delantero 13/10/23 Chile 2-0 Perú 22′ Mediapunta 18/10/23 Perú 0-2 Argentina 90′ Mediapunta 22/11/23 Perú 1-1 Venezuela 25′ Mediocampista

Los partidos de André Carrillo en las Eliminatorias 2026.

André Carrillo registra 101 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Está claro que André Carrillo continúa en su radar. No obstante, es imposible obviar lo extrafutbolístico y negar que la salida nocturna del volante junto a Christian Cueva, días después de la eliminación de la Copa América, pesó en las decisiones de Fossati. El tiempo siempre hace lo suyo y ahora el contexto es otro, con la ‘Culebra’ destacando en Brasil y la Selección Peruana necesitando variantes en su mediocampo para afrontar lo que resta de las Eliminatorias. Falta menos de un mes para el partido contra Chile, pero el ‘Nono’ aprovechará ese tiempo para observar las opciones que tiene a su disposición y ver cómo llegan a noviembre.

Cuando Fossati anunció su convocatoria para los encuentros ante Colombia y Ecuador en septiembre, Carrillo recién había fichado por Corinthians y no tenía el ritmo de competencia que se requiere en las Eliminatorias. Desde entonces registra ocho partidos con el conjunto dirigido por Ramón Díaz –tres de ellos como titular–, divididos entre el Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. El entrenador argentino lo fue llevando de a pocos y hoy es pieza fundamental dentro de su 4-1-3-2, ubicándolo como interior por derecha con muchas libertades para la creación, sin que eso le quite responsabilidades para la marca y el apoyo defensivo.

Esta no es la primera vez que ambos coinciden en un equipo, ya que en el pasado trabajaron juntos en Al Hilal, durante las temporadas 2021-22 y 2022-23. Precisamente el ‘Pelado’ fue el primero en detectar las virtudes de Carrillo como volante, al ver que había perdido explosividad por las bandas y ya no hacía el mismo recorrido que cuando estaba en Europa. Juntos ganaron la Supercopa de Arabia Saudita, la Liga Profesional Saudí, la Copa del Rey de Campeones y la Champions League de Asia, estrechando una gran relación de la que también fue partícipe Emiliano, hijo y asistente técnico de Ramón, a quien André lo considera un hermano que le dio el fútbol.

Competencia Fecha Partido Minutos jugados Brasileirao 14/09/24 Botafogo 2-1 Corinthians 16′ Copa Sudamericana 17/09/24 Fortaleza 0-2 Corinthians 16′ Brasileirao 21/09/24 Corinthians 3-0 Atlético Goianense 22′ Copa Sudamericana 24/09/24 Corinthians 3-0 Fortaleza 76′ Brasileirao 29/09/24 São Paulo 3-1 Corinthians 45′ Copa de Brasil 02/10/24 Flamengo 1-0 Corinthians 18′ Brasileirao 05/10/24 Corinthians 2-2 Internacional 77′ Brasileirao 17/10/24 Corinthians 5-2 Athletico Paranaense 84′

Los partidos de André Carrillo con Corinthians.

André Carrillo todavía no registra goles con Corinthians. (Foto: Corinthians)

A lo largo de estos ocho partidos con Corinthians, Carrillo fue adaptándose rápidamente al ritmo de competencia del fútbol brasileño y le tocó jugar hasta de defensor central en un contexto atípico. En la fecha 28 del Brasileirao, el ‘Timão’ cayó por 3-1 ante São Paulo y tuvo a dos expulsados –Fagner y André Ramalho–, lo que obligó a Ramón Díaz a mover sus fichas con los hombres que tenía a disposición y colocó a la ‘Culebra’ junto a Cacá en el bloque defensivo. El futbolista nacional hizo lo que pudo y hasta se las ingenió para asistir a Yuri Alberto en el gol del descuento. Pese a la derrota, esa experiencia le sumó muchísimo para ganarse un lugar en la oncena titular, ya que demostró que físicamente estaba mejor que cuando arribó a Brasil desde Arabia Saudita.

Sin embargo, la gran noche de Carrillo con Corinthians fue en el último triunfo por 5-2 sobre Athletico Paranaense, un resultado que les permitió salir de la zona de descenso y trabajar tranquilos pensando en las dos semifinales que disputarán en los próximos días: frente a Flamengo por la Copa de Brasil y ante Racing Club por la Copa Sudamericana. Aquella noche contra el ‘Furacão’, André fue una de las figuras tras registrar grandes números, tomando buenas decisiones en la zona de gestación y colaborando defensivamente cuando le tocó retroceder: tuvo siete recuperaciones, tres entradas, una intercepción, ganó seis de ocho duelos aéreos (75 %), acertó dos regates y completó 60 de sus 64 pases (94 %).

Con estos antecedentes, la ‘Culebra’ tiene sólidos argumentos para que Fossati no dude en citarlo en la que será su última convocatoria del año. Si revisamos el calendario del ‘Timão’, André afrontará los siguientes compromisos de aquí hasta la fecha FIFA de noviembre: la vuelta de las ‘semis’ contra el ‘Fla’, los dos partidos de la llave ante la ‘Academia’ y el duelo ante Palmeiras por el Brasileirao. Serán cuatro encuentros en donde tendrá que confirmar aquellas cosas positivas que se dicen de él desde Brasil, comprendiendo que sigue siendo resistido por un amplio sector de la hinchada peruana y esta podría ser su última gran oportunidad para rendir en la ‘Bicolor’. Ya no es aquel juvenil que surgió de las inferiores de Alianza Lima y se hizo un nombre gracias a su conchudez para encarar a sus rivales. Hoy tiene 33 años y es momento de que asuma su talento con otra responsabilidad dentro del campo.

Competencia Fecha Partido Estadio Copa de Brasil 20/10/24 Corinthians vs. Flamengo Arena Neo Química Copa Sudamericana 24/10/24 Corinthians vs. Racing Club Arena Neo Química Copa Sudamericana 31/10/24 Racing Club vs. Corinthians Presidente Perón Brasileirao 6/11/24 Corinthians vs. Palmeiras Arena Neo Química

Los próximos partidos de André Carrillo previo a la fecha doble de noviembre.

André Carrillo llegó a Corinthians tras no renovar con Al Qadisiyah. (Foto: Corinthians)

La ‘Culebra’ comienza a picar en Brasil

A raíz de este repunte en el nivel de André Carrillo, Depor conversó con Pedro Rodrigues, periodista y analista táctico que cubre los pormenores de Corinthians. En una primera mirada de la situación, valoró la relación del futbolista con Ramón Díaz como piedra angular para su incorporación al club. “Carrillo estaba sin club tras no renovar con Al Qadisiyah. Corinthians no tuvo que pagar nada, lo que facilitó su llegada. Los Díaz fueron importantes, no solo Ramón, sino también Emiliano, con quien André construyó una gran relación en Al Hilal. Los Díaz llevaron el nombre de Carrillo a los directivos e iniciaron los primeros contactos”, detalló.

En lo concerniente a su adaptación, Rodrigues explicó que Carrillo fue de menos a más, aunque todavía no ha completado los 90′ en un partido con el ‘Timão’. “Hizo su debut cuatro días después de firmar su contrato, contra el Botafogo, actual puntero del Brasileirao. Empezó como suplente los siguientes cinco juegos: Fortaleza (2), Atlético Goianense, São Paulo y Flamengo; siempre era figura, aun que sin ser titular. Arrancó en el 2-2 contra el Internacional y, así como en 5-2 ante Paranaense, fue uno de los mejores jugadores en la cancha. Ramón Díaz siempre lo saca en los minutos finales”, señaló.

Los mejores momentos de André Carrillo contra Athletico Paranaense. (Video: SporTV)

Pedro Rodrigues hizo hincapié en la evolución que ha tenido André Carrillo a lo largo de su carrera, iniciando como extremo por ambas bandas, retrocediendo como volante interior en un trivote y hasta ubicándose como volante central en una formación con dos contenciones. “En el mapa de calor de Carrillo de la temporada pasada, que cubre partidos de clubes y selecciones, observé cómo ocupa predominantemente la zona de inicio de construcción del juego y los semiespacios. No hay tanta ocupación en los extremos del campo”, argumentó. Ojo que por Eliminatorias, la ‘Culebra’ ya jugó como volante cuando ingresó ante Venezuela, mientras que en la Copa América lo hizo al entrar frente a Canadá.

Sobre lo que aporta Carrillo al funcionamiento de Corinthians, Rodrigues puso la lupa en su técnica y cómo la utiliza para sostener la posesión del equipo. “En el 4-1-3-2 de Corinthians, Carrillo aporta mucho criterio. Valora la posesión del balón, pausa y acelera el juego muy bien. Con él, el equipo tiene una primer fase de construcción del juego mejorada. Además, tiene la capacidad para que otros jugadores sean potenciados. O sea, hace que los compañeros sean mejores dentro de la cancha. En lo defensivo, es correcto, pero está lejos de ser un jugador de marca, su juego es con la pelota”, añadió.

El mapa de calor de André Carrillo en su último gran partido contra Athletico Paranaense. (Imagen: Sofascore)

La principal tarea que tiene Carrillo es alcanzar la plenitud física que le permita completar los partidos. Pese a ello, en el plantel no hay jugadores con sus características y eso lo lleva a tener un lugar privilegiado en la consideración de Ramón Díaz. “André es titular en el equipo de Ramón Díaz, sin dudas. Sin embargo, él no está para jugar los 90 minutos. En el plantel, jugadores como Charles, Raniele e Igor Coronado son sus competidores directos, pero ninguno aporta lo que sus rasgos le dan al equipo. Charles y Raniele son volantes de marca, Coronado es un enganche, como Rodrigo Garro. O sea, no hay un reemplazante con sus mismo atributos”, acotó.

Finalmente, Pedro Rodrigues destacó el respaldo que ha recibido el peruano por parte de la exigente ‘torcida’ de Corinthians, llevándolo a ser uno de los más aplaudidos cuando lo anuncian en el estadio. “Están más que conformes. Carrillo es uno de los jugadores más ovacionados por los hinchas cuando la formación titular es anunciada en la cancha, así como cuando es sustituido . Llegó con perfil bajo, sin mucho glamour, días después de la firma con Memphis Depay, que ha concentrado las luces, pero está la rompiendo”, sentenció.

Ubicada en la penúltima posición de las Eliminatorias con seis puntos, la Selección Peruana ya no puede dejar más puntos en el camino jugando de local. Chile, último con un punto menos, tampoco está pasando por un buen momento de la mano de Ricardo Gareca y buscará revivir en Lima. Jorge Fossati tiene un plantel muy corto en cuanto a jerarquía, por lo que sumar a André Carrillo podría darle un plus a su 3-5-2. Eso sí, mientras el funcionamiento colectivo no mejore en la zona de gestación, de nada servirá añadir a una pieza como la ‘Culebra’. Este necesitará de opciones de pase, compañeros que se desmarquen y un equipo que se mueva en conjunto. Esa será la tarea pendiente para el ‘Nono’.

André Carrillo registra 11 goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





