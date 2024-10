Corría el minuto 45 del partido en el Estadio Mané Garrincha y la Selección Peruana perdía por 1-0 a manos de Brasil. Cuando el objetivo era mantener la calma para no desequilibrarnos, un airado reclamo de Pedro Gallese provocó que el árbitro uruguayo Esteban Ostojich le mostrara la tarjeta amarilla, lo que confirmó su suspensión para el próximo encuentro por Eliminatorias y significó un duro golpe pensando en Chile. El apabullante 4-0 a favor del ‘Scratch’ dejó varias cosas para analizar, así como la sensible ausencia del ‘Pulpo’ frente a la ‘Roja’ puso sobre la mesa una interrogante que el propio Jorge Fossati tendrá que resolver para noviembre. Carlos Cáceda o Diego Romero, ¿quién tomará la posta en el arco de la ‘Bicolor’?

Gallese no solo es el arquero titular de Perú, sino una de las figuras importantes que tiene el equipo y quien durante las últimos tres procesos clasificatorios se ha mantenido firme balo los tres palos, con sólidos argumentos para que sus suplentes la tengan difícil al momento de pelearle el puesto. La relevancia de ‘Piero’ ha sido tal que tenemos que remontarnos a mediados de 2017 para encontrar algún partido por Eliminatorias sin él en la portería, cuando se perdió la fecha doble frente a Bolivia y Ecuador en el camino hacia Rusia 2018. Precisamente Cáceda tomó su lugar y tuvo una destacada actuación en el histórico triunfo por 2-1 sobre la ‘Tricolor’ en Quito.

Carlos Cáceda fue titular en el histórico triunfo de Perú sobre Ecuador en 2017. (Foto: GEC)

Por su ubicación en la tabla de posiciones y la necesidad de sumar todos los puntos en casa, el encuentro frente a Chile es de vital importancia para la Selección Peruana. En ese sentido, Jorge Fossati no tendrá que titubear en la decisión que tome para encontrar al reemplazante ideal de Gallese. Él como exportero sabe lo clave que es esta posición en duelos de esta trascendencia, donde línea por línea los jugadores tienen que estar por encima de los siete puntos. En tal sentido, uno podría pensar que por experiencia en partidos de este calibre, Cáceda tiene un paso por delante para ser el titular ante los mapochinos.

Si bien el portero de 33 años no tiene el gran nivel que alcanzó en 2022, año en el que fue pieza fundamental para que Melgar llegara a las semifinales de la Copa Sudamericana y se quede a un paso del título nacional, cuenta con roce internacional para estar a la altura de encuentros como el que tendremos en noviembre. Asimismo, además de la destacada campaña que hizo con el ‘Dominó' hace un par de temporadas, suma dos duelos por Eliminatorias –contra Bolivia y Ecuador– y tiene el respaldo del propio Gallese: “Carlos es un arquero de bastante experiencia, ya sabe jugar este tipo de partidos y estoy seguro que lo hará bien”, sostuvo el último jueves, antes de viajar a Estados Unidos.

En cuanto a Diego Romero, a pesar de sus cortos 23 años ya ha demostrado ser un arquero con mucha personalidad al ser requerido en situaciones límite. Durante el Torneo Clausura tuvo que asumir el titularato en Universitario de Deportes tras la lesión de Sebastián Britos y no le pesó la responsabilidad. Atajó en siete partidos, mantuvo su valla invicta en tres ocasiones y recibió cuatro goles. Es serio en el mano a mano, achica muy bien, sale a cortar con seguridad y tiene buenos reflejos. Fossati lo conoce muy bien al haber trabajado juntos durante todo 2023 en la ‘U’. Lo que le juega en contra es su poca continuidad, ya que no disputa un partido oficial desde el 15 de septiembre. ¿El ‘Nono’ se la jugará por él y irá a la segura eligiendo un portero más experimentado como Cáceda?

Portero Partidos Goles encajados Portería en cero Carlos Cáceda 30 34 9 Diego Romero 2 4 3

Los registros de Carlos Cáceda y Diego Romero en la temporada 2024.

Diego Romero ha estado en todas las convocatorias de Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)

Cuatro voces analizan a Cáceda y Romero

Para tener más puntos de vista sobre quién debería ser el sustituto de Pedro Gallese frente a Chile, Depor conversó con Daniel Ferreyra, experimentado portero que hoy milita en Los Chankas, quien habló sobre las implicancias de que alguien como el ‘Pulpo’ no esté en el arco de la Selección Peruana en un partido tan crucial. “Es una ausencia sumamente importante. Es el capitán del equipo, uno de los líderes del equipo, que se ha ganado su lugar con regularidad y teniendo partidos para el recuerdo. Obviamente se va a sentir su ausencia. Lo bueno para Perú es que detrás hay dos arqueros que hacen varias cosas de las que él hace y seguramente están capacitados para dar la talla”, sostuvo.

Haciendo hincapié en las dos opciones que tiene Jorge Fossati a la mano, el ‘Canguro’ consideró que Carlos Cáceda tiene más chances de tapar ante los de Ricardo Gareca. “Yo creo que el principal argumento de Cáceda es que conoce la selección. Además, cuando le ha tocado estar, lo ha hecho muy bien. Si bien yo entiendo algunas críticas que ha recibido por su temporada en Melgar, él es un arquero muy sólido, con una trayectoria enorme, con jerarquía. En estos partidos es importante conocer el equipo que te sostiene y él lleva años perteneciendo al plante de la selección, eso le da una ventaja”, explicó.

Pedro Gallese estará disponible para el partido contra Argentina en Buenos Aires. (Foto: Getty Images)

En cuanto a Diego Romero, Ferreyra apuntó a que la poca continuidad que ha tenido durante el año le juega en contra. “Romero se encuentra sin minutos. Él tiene la necesidad de irse a un club donde tenga minutos. Si bien la lesión de Britos le dio la oportunidad de atajar algunos partidos del Clausura, Cáceda ha sido más constante y es titular indiscutible en Melgar. Pero bueno, también es una oportunidad para que Fossati lo observe como un recambio generacional, algo que está pasando en todos lados. Si estuviera en mis manos, yo elegiría a Cáceda, es el número dos de la selección.”, agregó.

Este diario también charlo con Eusebio Acasuzo, exportero de la Selección Peruana y que fue parte del plantel que salió campeón de la Copa América 1975. Según ‘Chevo’, más allá de quien tome el lugar de Gallese, la ‘Blanquirroja’ quedará en buenas manos. “Por la regularidad que tiene Gallese, se va a sentir su ausencia. Pero Perú tiene a Cáceda y Romero, ambos están bien y eso da seguridad, no tengo ninguna duda de que Fossati está tranquilo sabiendo que los tiene como alternativas. Cáceda ha jugado partidos de Eliminatorias, tiene más trajín internacional por sus partidos con Melgar y eso lo pone un paso por delante. Romero es joven, sería arriesgado, pero ya demostró que no se achica ante este tipo de retos”, argumentó.

Diego Romero todavía no debuta oficialmente con la selección mayor. (Foto: Getty Images)

En concordancia con el resto, Marcelo Merizalde de A Presión opinó que perdemos un cuota importante de liderazgo sin Pedro Gallese, por lo que representa cada vez que tiene que dar la cara en Eliminatorias. “Gallese es uno de nuestros pocos jugadores con un nivel ya probado en Eliminatorias, pero sobre todo, con vigencia. Sin él perdemos liderazgo en el fondo, no digo seguridad porque siento que la defensa cumple su propósito. Él es esa respuesta siempre necesaria en el arco cuando disputamos partidos de este nivel”, señaló.

Asimismo, Merizalde describió lo que ofrecen Cáceda y Romero, decantándose por el portero de Melgar. “Cáceda tiene el mérito de ser uno de los pocos arqueros nacionales con una regularidad sostenida en un club que constantemente pelea los primeros cuatro puestos en el torneo. Ya está acostumbrado a disputar partidos de talla internacional tanto en Copa Sudamericana como Libertadores. Romero, por su parte, tiene el somatotipo requerido a los arqueros en la actualidad, demostró personalidad y muy buenas reacciones en las pocas oportunidades que tubo en Universitario, no solo en Liga 1 sino también en Sudamericana de 2023. Por experiencia en el puesto y teniendo en cuenta la trascendencia del partido, para mí la opción mas segura es Cáceda”, acotó.

Carlos Cáceda debutó con la Selección Peruana en mayo de 2016. (Foto: Getty Images)

Pablo Ocaña también recordó los grandes momentos de Pedro Gallese y que lo llevaron a ser un histórico en la Selección Peruana, como heroica actuación contra Argentina en La Bombonera o su tarde ante Colombia en Barranquilla. “La ausencia de Gallese le puede afectar a la Selección Peruana, considerando su continuidad y lo importante que es para el grupo, es un líder. Gallese siempre respondió con Perú, tomó protagonismo cuando nos tocó sufrir o cuando el rival nos atacó por todos lados. Hablar de Gallese es hablar de su noche en La Bombonera en 2017 o su tarde en Barranquilla en 2022. Es un portero que siempre ataja entre ocho a nueve puntos. Siempre da seguridad tenerlo”, comentó.

Finalmente, Ocaña se la jugó por Diego Romero y apostó por su personalidad para tomar este fierro caliente contra Chile. “Lo de Romero tiene el agregado de que Fossati lo conoce, eso le da seguridad y lo potencia. Qué importante es para el futbolista peruano tener técnicos que les brinden confianza desde lo psicológico, y eso lo tiene Romero, porque desde lo futbolístico sabemos que es un buen portero. No tiene continuidad, y en el futbol eso puede costarle. Yo elegiría a Romero, me parece que es un portero con mucha personalidad. Es verdad que como Universitario no viene jugando mucho, pero las veces que ha sido requerido ha tenido grandes actuaciones y ha tenido intervenciones que van mas allá de la regularidad”, puntualizó.

Diego Romero tiene contrato con Universitario hasta finales de 2026. (Foto: Getty Images)





