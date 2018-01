Andy Polo: "Enfrentar a Yordy Reyna en la MLS será una gran motivación, somos como hermanos"

Andy Polo está feliz de jugar en la MLS y enfrentar a Yordy Reyna. El volante de la Selección Peruana jugará Portland Timbers y cuenta las horas para enfrentar al Vancouver Whitecaps, en el clásico de la Major League Soccer.

En una entrevista con FutbolMLS.com Andy Polo contó que antes de poner la firma con el cuadro del estado de Oregon, platicó con su compatriota. “Con Yordy somos como hermanos, nos hemos criado de chiquitos y enfrentarlo será una gran motivación", dijo.



“La MLS es un buen lugar para dar un salto a Europa, se ha vuelto muy competitiva viendo la clase de jugadores que están llegando. Por lo que está en juego, ir a la MLS es la decisión más importante de mi carrera”, añadió.

El volante buscará continuidad para ser considerado por Ricardo Gareca y disputar el Mundial Rusia 2018. "Hubo un cambio radical en la Selección Peruana. El 'profe' Gareca apostó por los jóvenes y le ratificamos en la cancha toda la confianza que nos dio; hicimos un gran equipo y creímos en nosotros, esa fue la clave para llegar al Mundial”, comentó.

Andy Polo también habló de sus inicios y dijo que el principal objetivo que tenía en mente para cuando sea un futbolista profesional, era devolverle a su madre un poco de todo lo que le dio.

"Cuando empecé en el fútbol, mi sueño era comprarle una casa a mi mamá y estoy contento porque ahora faltan nada más unos papeles para poder decir que ya la tiene", declaró.

También recordó sus inicios en el deporte y destacó el duro esfuerzo que realizaba su padre para que llegue a los entrenamientos. "Cuando no tenía pasaje, había que caminar como 40 minutos. Mi padre me cargaba en hombros para que yo no llegara cansado. Él y mi madre hacían todo el esfuerzo", concluyó.

