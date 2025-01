Una semana después de que se anunciara la salida la Jorge Fossati, varios nombres empezaron a sonar como sus posibles reemplazos en la Selección Peruana. Entre los más sonados, se encontraba el de Ángel Comizzo, quien actualmente dirige al Atlético Grau. Consultado en su momento sobre la posibilidad de dirigir a la ‘Blanquirroja’, el entrenador fue claro al confirmar que sería uno de sus sueños, aunque por ahora está enfocado en el inicio de la Liga 1 2025. Por su parte, Rafael Guarderas, volante del equipo piurano al que el estratega argentino logró ‘recuperar’, dio su opinión al respecto.

En una entrevista con L1 MAX, el exjugador de Universitario de Deportes ratificó el deseo que tiene Ángel Comizzo por dirigir a la Selección Peruana, refiriéndose a este como un ‘reto personal’ que mantiene el actual entrenador de Atlético Grau. Asimismo, se mostró seguro de que la oportunidad se le dará más adelante.

“Él sueña con ir a la selección. La verdad es que le encantaría. Creo que es un reto personal que lo quiere cumplir y que seguro en algún momento lo podría lograr”, expresó. No obstante, fue sincero al confesar que este no era un escenario beneficioso para Grau, que este año disputará la Copa Sudamericana.

‘’En el tema de Grau, no nos venía nada bien que se vaya de un día para el otro por el proceso que se viene trabajando. Así que por un lado me deja un poco tranquilo que se vaya esfumando la posibilidad’’, agregó Guarderas, quien bromeó con la posibilidad de que Comizzo tome ‘represalías’ contra él.

¿Qué dijo Comizzo sobre la selección?

El entrenador argentino manifestó -hace algunos meses- que le gustaría ponerse el buzo de la ‘Bicolor’. Sin embargo, por lo pronto está enfocado en Grau: “Yo hice una entrevista hace mucho, aún antes de que pasara todo lo que pasó con respecto a los resultados de la selección. Yo simplemente manifesté un deseo en base a tantos años recorridos en el fútbol peruano’’, comentó.

A su vez, dijo: “Fue un deseo y muchos lo interpretaron como que yo me estaba postulando. Yo no me estaba postulando a nada, simplemente es un deseo y yo lo dije mucho antes de. De todas maneras, hoy hay un entrenador que está trabajando al cual hay que respetar. Por ahora no hay nada que opinar ni nada que decir”, todo esto cuando Fossati aún era el técnico de la selección.

De todos modos, cabe resaltar que Ángel Comizzo tiene contrato con el Atlético Grau de Piura y de momento no se ha confirmado si hubo contacto o no de parte de la FPF con el entrenador argentino. La idea es reemplazar a Jorge Fossati a la brevedad posible para que el elegido pueda planificar los partidos de la selección peruana ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

Aunque inicialmente se había pactado que la Liga 1 2025 comenzara durante la semana del 30 de enero, hubo un cambio de planes y el campeonato arrancará finalmente el fin de semana del 7 de febrero (viernes). Este ajuste se debe a la inclusión de Ayacucho FC y Deportivo Binacional, equipos que recurrieron a la justicia ordinaria para ser restituidos en la máxima categoría del fútbol peruano.

¿Cómo se jugará la fecha 1 de la Liga 1?

Viernes 7 de febrero

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo (Estadio IPD - Huancayo) - 3:00 p.m.

Sábado 8 de febrero

Melgar vs. UTC (Estadio Monumental UNSA - Arequipa) - 1:00 p.m.

Atlético Grau vs. Ayacucho FC (Estadio Campeones del 36 - Sullana) - 3:15 p.m.

Alianza Lima vs. Cusco FC (Estadio Alejandro Villanueva - Lima) - 7:00 p.m.

Domingo 9 de febrero

Alianza UDH vs. Sporting Cristal (Estadio IPD - Huancayo) - 1:00 p.m.

Sport Boys vs. Juan Pablo II (Estadio Miguel Grau - Callao) - 3:00 p.m.

Comerciantes Unidos vs. Universitario (Estadio Germán Contreras - Cutervo) - 3:30 p.m.

Cienciano vs. ADT (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco) - 6:00 p.m.

Lunes 10 de febrero

Los Chankas vs. Garcilaso (Estadio Municipal de Talavera - Andahuaylas) - 3:00 p.m.

Binacional descansa





