La Selección Peruana visita a Uruguay en el Estadio Centenario por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026, con transmisión EN VIVO por ATV (Canal 9) GRATIS. (Foto: AFP / Composición Depor)
La Selección Peruana afronta un reto casi imposible en las Eliminatorias 2026, pues se ubica en el noveno lugar con 12 puntos, a seis unidades de la zona de repechaje y con solo dos partidos por disputar. Este jueves 4 de septiembre visitará a Uruguay en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, desde las 6:30 p.m. (hora peruana), en un duelo que será transmitido EN VIVO por ATV (Canal 9) GRATIS en señal abierta y Online. El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez necesita ganar sí o sí y esperar un verdadero milagro con derrotas de rivales directos, mientras que la Selección Uruguaya, cuarta con 24 puntos, tiene el boleto prácticamente asegurado y buscará sellar su clasificación al Mundial con una victoria en casa.

Perú - Uruguay por Eliminatorias 2026
Perú enfrenta a Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026, con transmisión de ATV EN VIVO por señal abierta. (Video: La Bicolor)
