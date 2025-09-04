Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
ATV (Canal 9) EN VIVO GRATIS - dónde ver partido Selección Perú vs. Uruguay por TV abierta y Online
La Selección Peruana afronta un reto casi imposible en las Eliminatorias 2026, pues se ubica en el noveno lugar con 12 puntos, a seis unidades de la zona de repechaje y con solo dos partidos por disputar. Este jueves 4 de septiembre visitará a Uruguay en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, desde las 6:30 p.m. (hora peruana), en un duelo que será transmitido EN VIVO por ATV (Canal 9) GRATIS en señal abierta y Online. El conjunto dirigido por Óscar Ibáñez necesita ganar sí o sí y esperar un verdadero milagro con derrotas de rivales directos, mientras que la Selección Uruguaya, cuarta con 24 puntos, tiene el boleto prácticamente asegurado y buscará sellar su clasificación al Mundial con una victoria en casa.
Perú enfrenta a Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026, con transmisión de ATV EN VIVO por señal abierta. (Video: La Bicolor) SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.