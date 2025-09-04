El equipo de Óscar Ibáñez tendrá su penúltima participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde Perú juega ante Uruguay este jueves 4 de septiembre, a partir de las 6:30 p.m. (Lima) / 8:30 p.m. (Montevideo), en el estadio Centenario . Los dirigidos por Marcelo Bielsa tendrán la gran chance de conseguir un cupo directo a la Copa del Mundo ante miles de sus hinchas. Conoce los horarios por país, qué canales de televisión pasan y dónde ver el partido en vivo online por diferentes dispositivos móviles.

La selección uruguaya se encuentra actualmente en la cuarta posición con 24 puntos, empatado con Paraguay, que está en el quinto lugar. Le sigue de cerca Colombia, en el sexto puesto con 22 unidades. Una victoria los pondría directamente en el Mundial; por su parte la selección peruana -en una complicada situación y sin chances de tentar en zona de repechaje- solo le toca cumplir con la jornada de visitante.

“Perú tiene muy pocos jugadores de recambio” y “la línea de más dudas es la que está detrás del punta”: la mirada de la prensa peruana previo al duelo ante Uruguay

A qué hora juega Perú vs. Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias

Revisa los horarios de inicio por país para ver el partido entre Perú vs. Uruguay, en el Centenario de Montevideo, válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026.

País Horarios Argentina 8:30 pm Bolivia 7:30 pm Brasil 8:30 pm Chile 7:30 pm Colombia 6:30 pm Ecuador 6:30 pm Perú 6:30 pm Paraguay 8:30 pm Uruguay 8:30 pm Venezuela 7:30 pm México 5:30 pm España 1:30 am (Viernes 05/09) Estados Unidos 4:30 pm PT / 5:30 pm MT / 6:30 pm CT / 7:30 pm ET

Qué canales de TV pasan el partido Perú vs. Uruguay por Eliminatorias

El partido por la decimoséptima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, entre Perú vs Uruguay, se podrá ver por la señal de Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (canal 4), ATV (canal 9), DSports, DGO y AUF TV. Todos los canales transmiten el juego por televisión y por sus servicios streaming online.

Así llega Perú y Uruguay previo a la fecha 17 de las Eliminatorias

Uruguay viene de ganarle 2-0 a Venezuela en el Estadio Centenario con goles de Rodrigo Aguirre y Giorgian De Arrascaeta. Por su parte, la Selección Peruana consiguió un empato sin goles ante Ecuador en el estadio Nacional de Lima.

La última vez que Perú y Uruguay chocaron frente a frente, fue el pasado 11 de octubre del 2024, cuando el cuadro Bicolor venció por la mínima diferencia con gol de Miguel Araújo en el Estadio Nacional de Lima.

Lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City SC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario de Deportes), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Burnley FC), Marcos López (FC Copenhague) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl FC), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Sergio Peña (Alianza Lima), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Andy Polo (Universitario de Deportes), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Joao Grimaldo (Riga FC), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC) y José Rivera (Universitario de Deportes).

Lista de convocados de la Selección de Uruguay

Arqueros: Sergio Rochet (Internacional), Santiago Mele (Junior) y Franco Israel (Torino).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama), Sebastián Cáceres (América), Ronald Araujo (Barcelona), Mathías Olivera (Napoli), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers), Matías Viña (Flamengo), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Juan Manuel Sanabria (San Luis).

Volantes: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Sporting Clube de Braga) y Rodrigo Bentancur (Tottenham Spurs).

Delanteros: Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino), Kevin Amaro (Liverpool), Cristian Olivera (Gremio), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Aguirre (América), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Federico Viñas (Real Oviedo) y Darwin Núñez (Al-Hilal).

Alineaciones posibles del Perú vs. Uruguay

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña; Kenyi Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.