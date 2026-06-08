ATV transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso internacional entre Perú vs. España ONLINE | GRATIS, a disputarse este lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc. ¿Qué otros canales transmitirán este partido del equipo dirigido por Mano Menezes? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de América Televisión y Movistar Deportes, canales disponibles en diversos operadores que trabajan en el territorio peruano. El horario de inicio del partido será a las 9:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
¿Cómo ver ATV para seguir el Perú vs. España desde Perú?
En Perú, el amistoso entre la selección peruana y España podrá seguirse a través de ATV en señal abierta para todo el país. Además, los aficionados también tendrán la posibilidad de ver el encuentro mediante América Televisión y Movistar Deportes, canales que ofrecerán una amplia cobertura antes, durante y después del compromiso.
¿Cómo ver ATV para seguir el Perú vs. España desde Colombia?
Los aficionados en Colombia podrán seguir la cobertura del encuentro a través de señales internacionales y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión. Asimismo, ATV brindará contenido relacionado con la previa y el desarrollo del partido de la selección peruana.
¿Cómo ver ATV para seguir el Perú vs. España desde España?
En España, la disponibilidad de ATV dependerá de plataformas internacionales que distribuyan la señal fuera del Perú. Debido a los derechos de transmisión, algunos contenidos pueden variar según el país, aunque los aficionados podrán mantenerse informados mediante las plataformas digitales oficiales.
¿Cómo ver ATV para seguir el Perú vs. España desde Argentina?
Los seguidores de la selección peruana en Argentina podrán acceder a la cobertura del encuentro mediante operadores y plataformas internacionales que incluyan señales latinoamericanas. Además, ATV ofrecerá información, análisis y contenido especial relacionado con el amistoso.
¿Cómo ver ATV para seguir el Perú vs. España desde Ecuador?
En Ecuador, los aficionados podrán seguir las incidencias del encuentro mediante servicios de televisión de pago y plataformas deportivas disponibles en el país. Asimismo, ATV continuará brindando cobertura especial sobre la participación de la selección peruana frente a España.