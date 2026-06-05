Desde el Nu Stadium (Miami, Estados Unidos), Perú vs. Haití juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un amistoso FIFA. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú, este enfrentamiento estará disponible en las señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. Si cuentas con el servicio de streaming de Movistar TV, podrás mirarlo vía Movistar TV App. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 5 de junio desde las 19:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil).

En amistoso que se jugará en Miami, Perú vs. Haití juegan con la transmisión de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes. (Video: Bicolor)

¿Cómo ver ATV (Canal 9) por señal abierta para el Perú vs. Haití?

Los hinchas peruanos podrán seguir el amistoso entre Perú y Haití a través de ATV, canal que transmite su señal en abierto a nivel nacional. Gracias a su cobertura terrestre, millones de espectadores podrán disfrutar del encuentro de manera gratuita desde cualquier televisor con acceso a la señal digital o analógica disponible en su localidad. Esta alternativa sigue siendo una de las más utilizadas para ver los partidos de la selección peruana.

¿Cómo ver ATV (Canal 9) por TV digital para el Perú vs. Haití?

Otra forma de ver ATV es mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT), servicio gratuito que permite acceder a la señal del canal con una mejor calidad de imagen y sonido. Los usuarios solo necesitan contar con un televisor compatible o un decodificador TDT para sintonizar la señal digital y seguir todas las incidencias del Perú vs. Haití con una experiencia visual superior.

¿Cómo ver ATV (Canal 9) por cable para el Perú vs. Haití?

ATV también está disponible en los principales servicios de televisión por cable del país. Los suscriptores de estos operadores pueden encontrar el canal dentro de su programación habitual y acceder a la transmisión del encuentro sin necesidad de configuraciones adicionales. Esta modalidad resulta ideal para quienes prefieren seguir los partidos desde la comodidad de sus hogares con una señal estable.

¿Cómo ver ATV (Canal 9) por internet para el Perú vs. Haití?

Los aficionados que no estén frente a un televisor podrán seguir la transmisión a través del portal web oficial de ATV. Desde una computadora, tablet o teléfono móvil con conexión a internet, los usuarios pueden acceder a la señal en vivo del canal y mantenerse al tanto de todas las acciones del compromiso entre la Bicolor y la selección haitiana.

¿Cómo ver ATV (Canal 9) por aplicativos para el Perú vs. Haití?

ATV también ofrece acceso a sus contenidos mediante sus plataformas digitales, permitiendo que los seguidores de la selección peruana sigan el amistoso desde smartphones y tablets. Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes se encuentran fuera de casa o en movimiento, ya que brinda la posibilidad de ver el Perú vs. Haití en tiempo real desde prácticamente cualquier lugar con acceso a internet.