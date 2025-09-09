En el Estadio Nacional de Lima, vs se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por las al Mundial 2026. El duelo corresponde a la jornada 18 y se jugará el martes 9 de setiembre. Además, significará el cierre de la competencia. Las acciones comienzan desde las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). Vive la transmisión del choque en la señal de Movistar Deportes, ATV y América TV, canales disponibles en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros.

Perú vs. Paraguay por Eliminatorias. (Video: Federación Peruana de Fútbol)
