Desde el Estadio Centenario de Montevideo, vs se van a ver cara a cara EN VIVO y EN DIRECTO por las . Este duelo correspondiente a la fecha 17 se verá a través de la transmisión de Movistar Deportes, ATV y AméricaTV, canales disponibles en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Se juega este 4 de septiembre a partir de la 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia, Chile o Venezuela y dos más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay). Sigue cada detalle del partido en la web de Depor.

Perú vs Uruguay se enfrentan por las Eliminatorias 2026. (Video: Compactos Selección)

