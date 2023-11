En el Estadio Nacional, Perú vs. Venezuela se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (hora peruana, una hora más en suelo venezolano), y será transmitido por las señales de ATV (Canal 9), América TV (Canal 4), Movistar Deportes, Televen y Venevisión. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias más importantes del partido, en el que la ‘Bicolor’ intentará conseguir sus tres primeros puntos. No te lo puedes perder.

Así se prepara Venezuela para enfrentar a Perú en Lima. (Video: Vinotinto)





Perú vs. Venezuela: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Piero Quispe; Franco Zanelatto, Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula.

Venezuela: Rafael Romo; Wilker Ángel, Jon Aramburu, Yordan Osorio, Luis Mago; Tomás Rincón, Júnior Moreno, Yeferson Soteldo; Jefferson Savarino, Salomón Rondón y Josef Martínez.