Bicolor+ transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre vs. ONLINE | GRATIS, a disputarse este sábado 25 de septiembre en el Inter&Co Stadium en Orlando por un . ¿Qué otros canales transmitirán este partido del equipo dirigido por Mano Menezes? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de América Televisión, canal disponibles en diversos operadores que trabajan en el territorio peruano. El horario de inicio del partido será a las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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