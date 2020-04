Carlos Zambrano se ha vuelto un jugador importante en la plantilla de Miguel Angel Russo, a pesar de que fue el último jugador en llegar a Boca Juniors esta temporada. Asimismo, el defensa peruano contó sobre su encuentro con Juan Román Riquelme y el motivo fundamental de su fichaje. “Hay mucha comunicación entre Juan Román y Ricardo aunque suene increíble. Cuando llegué, lo primero que hizo Riquelme fue enseñarme audios de conversaciones con Gareca”, acotó Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano expresó el sentimiento que tiene siendo parte de los ‘Xeneizes’. “En lo personal, estar aquí es un orgullo tremendo. Uno de los mejores del mundo. El más grande de Sudamérica. Todo el mundo habla de Boca Juniors. Ni lo pensé. De pequeño era hincha, algo que me llamaba. Es el equipo del pueblo como Alianza Lima”, añadió el defensa peruano en declaraciones a GOLPERU.

El estado físico de Carlos Zambrano

La Superliga Argentina fue forzada a parar debido a la propagación del coronavirus (COVID-9), sin embargo, Carlos Zambrano había dejado de jugar dos fechas antes. El defensa ‘Xeneize’ se lesionó ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en lo que fue su cuarto partido con Boca Juniors.

El ‘Kaiser’ tuvo que ser operado y, aún no puede entrenar; pero, contó como se organizan los ‘Xeneizes’. “Tenemos un grupo donde están todos los jugadores de Boca Juniors y por ahí nos dicen qué debemos hacer. Igual yo no estoy participando por lo de la operación. Eso me desespera más. Tengo un campo grande para correr en casa, pero no puedo usarlo. Pero ya estoy mucho mejor. En dos semanas más ya podría entrenar”, expresó Carlos Zambrano.

Alianza Lima llamó al ‘Kaiser’

Carlos Zambrano reveló que el conjunto íntimo lo llamó antes que el club argentino. “Alianza Lima me llamó. Estuvimos en conversaciones, pero no es fácil regresar a Perú. Me hubiese gustado ayudar en la Copa Libertadores. Todo muy bien con Miguel Ángel Russo. Él me llamó antes de que firmara por Boca Juniors”.

