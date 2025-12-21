vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en amistoso internacional, desde el estadio Félix Castillo Tardío en Chincha. El duelo se desarrollará este domingo 21 de diciembre. ¿A qué puedes verlo? Las acciones inician desde las 4:30 p.m. de Bolivia. Si estás en Perú, Colombia o Ecuador, una hora antes. ¿En qué canales podrás verlo? La transmisión estará disponible por la señal de Unitel para Bolivia, y de América TV, canal 4 de señal abierta, para suelo peruano. Además, podrás verlo en el app de América TVGO. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Previa Bolivia vs. Perú (Video: Fútbol Canal)
