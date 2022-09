Bryan Reyna tuvo un gran debut con la Selección Peruana –con gol incluido– ante El Salvador y desde entonces no se ha dejado de hablar sobre lo útil que podría serle a Juan Reynoso para el proceso mundialista que se viene. Sin embargo, además de su presente, se ha hablado de las razones que motivaron su retorno al fútbol peruano después de haber militado en el Mallorca de España.

Al respecto, Gisella Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao, dio detalles del pasado futbolístico del delantero de 24 años y de cómo fue su paso por el balompié ibérico. Asimismo, reveló que el comando técnico de la ‘Blanquirroja’ lo tuvo en la mira desde mucho antes que fuera convocado.

“Fue en temporada de la pandemia y había toque de queda. Como es un chico joven, tiene todo el derecho de divertirse, pero no divertirse de juerga, alcohol y mujeres. No. Sanamente, lo único que hizo fue irse con un amigo a jugar Play Station. Lo que juegan los niños hoy en día para divertirse y entretenerse. Lamentablemente, se le pasó la hora del toque de queda y ahí los agarraron. No fue nada del otro mundo, no se fue de discoteca, a tomar ni con mujeres”, manifestó la dirigente de Cantolao en diálogo con ‘Willax Deportes’.

Lo que pasó fue que, antes de retornar al Perú, Bryan Reyna fue detenido en 2020 por las autoridades españolas al incumplir con las medidas sanitarias de toque de queda por la pandemia. Al no esclarecerse el hecho y con la negativa del Mallorca de seguir contando con él, decidió pegar la vuelta al país que lo vio nacer.

“Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero conozco a Bryan, al igual que su familia. Sabemos que es una persona que tiene sus valores y principios muy marcados. Es tranquilo, introvertido, disciplinado”, añadió Mandriotti.

Sobre su convocatoria a la Selección Peruana, la presidenta del ‘Delfín’ comentó que Juan Reynoso le hizo un seguimiento exhaustivo a Bryan Reyna después de haberlo visto en un partido de la Liga 1. Al quedar convencido, recibió su primer llamado al selectivo del torneo local y posteriormente para los amistosos en Estados Unidos.

“Juan Reynoso habló muy bien de él. Desde el momento que lo fue a ver en un partido que tuvimos con Cantolao en la Liga 1, nos hizo muy buenos comentarios de Reyna. Obviamente, no se dejó llevar por la primera impresión. Hubo un seguimiento por parte de su comando técnico. Siempre iba a los entrenamientos a verlo y al final se ganó su convocatoria”, finalizó.

Wilder Cartagena habló sobre Bryan Reyna

Luego de la victoria ante El Salvador, Wilder Cartagena conversó con ‘RPP’ y se refirió a Bryan Reyna, quien además de debutar con ‘Bicolor’, marcó su primer tanto frente a la ‘Selecta’. “A él hay que llevarlo de a pocos. Hizo un gran partido pero no hay que alzarlo demasiado. Lo vi tranquilo y contento. Tiene muchas ganas de quedarse en la selección y creo que va a hacer las cosas bien”, remarcó el mediocampista del Orlando City.





