Ricardo Gareca siempre defiende a sus jugadores y Carlos Zambrano valoró que el entrenador de la Selección Peruana siempre pone por delante a sus dirigidos. El defensa de Boca Juniors recordó el respaldo que recibió del ‘Tigre’ cuando estuvo apartado de la ‘bicolor’ y retornó luego de tres años de ausencia.

“Ricardo nunca me dio la espalda, siempre me ha apoyado. Él mismo me contó sus historias, de los errores que ha cometido en el fútbol, que fueron peores que las míos y lo entiende. Confía mucho en nosotros y siempre nos pone arriba", le dijo en radio Capital.

“Un punto clave de mi llegada a Boca Junior fue gracias a lo que habló Ricardo Gareca con Riquelme. Todo fue positivo hacia mi persona y algunos audios me los hizo escuchar Román y sinceramente me sentí alagado y agradecido”, añadió.

El defensa dijo que vive una experiencia inolvidable en Boca Junior que quiere seguir viviendo. “Estoy muy contento de estar aquí es un sueño cumplido y sé que tengo que esforzarme más para dejar mi nombre grabado y el nombre de los jugadores peruanos”.

Carlos Zambrano respondió a Juan Reynoso quien afirmó que le hubiera gustado que siga jugando en Europa. “Son puntos de vista, hay entrenadores que piensan igual otros no. También me hubiese encantado seguir en Europa pero se me presentó la oportunidad y no lo dudé. Si volví a Sudamérica fue solo por jugar en Boca Juniors. El clásico Boca vs. River se vive en todo el mundo y es un clásico que se ve en toda Europa”.

“El fútbol acá es muy intenso, igual que en Europa, pero en Argentina meten un poco más. El árbitro permite golpear más, más contacto, más roce, y en Europa no tanto”, contó.

El defensa de la ‘bicolor’ comentó que los equipos peruanos pueden pensar en grande al igual que clubes como Boca Juniors. "Si vas a contratar, traes buenos jugadores del extranjero para que puedan sumar y aportar, no para traer paquetes y ahorrarte unos soles en el bolsillo”, afirmó.

“Si salimos al extranjero tenemos que pensar en ganar. Los equipos que más sacan la cara por el Perú son los equipos de provincia, como juegan en casa, siempre hacen respetar la casa. Pero cuando juegan afuera prácticamente todos los equipos peruanos no logramos muchas cosas. Eso incomoda a todos los que estamos metidos en esto”, finalizó.

