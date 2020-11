En el historial de Renato Tapia con la Selección Peruana se registran cuatro partidos frente a Chile: dos victorias y dos derrotas. Por ello, es consciente que el choque a disputarse el viernes 13 de noviembre será muy complicado, así el elenco ‘mapochino’ llegue con algunas ausencias importantes.

“Chile es un rival muy duro. Independientemente si tiene jugadores o no. Siempre han dado la talla, sobre todo en casa. No importa quien juegue, creo que la idea de Chile es siempre jugar al fútbol y tratar de salir a ganar. Esta vez no va a ser la excepción, más aún si se trata de nosotros. Ojalá se puedan dar los tres puntos”, sostuvo en diálogo con la FPF.

Uno de las factores externos con las que no tendrá que combatir en esta oportunidad la ‘Blanquirroja’ será el público chileno, ya que el partido se jugará con las tribunas vacías, medida adoptada por la pandemia del COVID-19.

“Es difícil, pero no solamente contra Chile, sino contra todas las selecciones. Es complicado no tener a la hinchada local. Hay que tratar de dejar eso de lado y enfrentarnos once contra once”, afirmó.

El mediocampista de 25 años goza de un gran momento en Celta de Vigo. A pesar del delicado momento que atraviesa el cuadro ‘gallego’ -se fue el DT Óscar García-, el ‘Cabezón’ es uno de los jugadores que mejores actuaciones ha presentado, las cuales espera repetir en el combinado nacional.

“Todo esfuerzo tiene su recompensa. Si bien es cierto antes no llegaba con tanta continuidad creo que ahora es todo lo contrario. Tengo que aprovecharlo y aportarlo a la selección que por ahí lo necesita”, finalizó.

