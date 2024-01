Este jueves 11 de enero, FUTMAX League 2024 emitió un nuevo programa para dar a conocer todos los detalles del torneo de fútbol 7, el cual es organizado por Carlos Zambrano. En este episodio, se hicieron presente algunos de los presidentes de los equipos, como es el caso de Christian Cueva. Eso sí, el mediocampista nacional se mostró motivado por este nuevo reto y aprovechó para hablar sobre su futuro futbolístico.

“Ya hasta me retiraron del fútbol, pero esto es mi pasión. Yo sigo en lo mío y tratando de recuperarme lo más rápido posible. Esta nueva faceta también la disfruto porque se habla de fútbol”, señaló en el programa FUTMAX League 2024 de Liga 1 Max.

En relación a su lesión en la rodilla, Christian Cueva aseguró que está próximo a operarse y confirmó que pronto retornará a su club Al Fateh: “Es un tema muy sensible para mí. Estar en Alianza fue lindo porque yo también soy hincha. En esta última temporada, prácticamente tuve que no jugar los últimos partidos. Lo más importante para mí es operarme para recuperarme. Creo que tengo la cabeza mucha más clara. Los golpes que pasan en la vida no son por las puras. He tenido mi familia al lado y eso me fortalece mucho”.

“Me operó y después regreso a mi club en Arabia Saudita. Mi objetivo es regresar a la selección. Es lo único que tengo en mente. Los años pasan y quiero disfrutar el fútbol mucho más”, añadió.

Es necesario mencionar que Al Fateh cedió a Christian Cueva a Alianza Lima por seis meses. Una vez finalizado el préstamo, el mediocampista nacional deberá retornar al conjunto saudí, con el que tiene contrato hasta junio de 2025.

¿Dónde será la operación de Christian Cueva?

La primera opción de Christian era operarse en Estados Unidos y pasar cierta etapa de su recuperación en dicho país. No obstante, con el paso de las semanas se cambió de destino. “Se había pensado primero en Estados Unidos; hubo problemas con los tiempos y los costos, se cambió a España y ahora se ha conversado con un médico en Barcelona”, dijo Julio García, abogado del futbolista nacional.

¿Qué le espera a Christian Cueva en el futuro?

‘Aladino’ tiene contrato con Al Fateh hasta el 2025 y sus términos con la dirigencia del club no son los mejores debido a un incumplimiento de pago que derivó en un problema legal. Por ese motivo, buscó su préstamo a finales de 2022 y llegó a Alianza Lima en 2023. Recordemos que el peruano no tenía continuidad en el equipo árabe.

En caso de que Al Fateh no encuentre un club que quiera contar con Cueva y realizar el préstamo, el volante nacional deberá volver a Arabia luego de su recuperación e intentar abrirse una oportunidad en el equipo. Al tener un contrato bastante alto, la rescisión no parece ser viable, sobre todo considerando que el jugador estará en condición de lesionado.





