Cristian Cueva, mediocampista de la Selección Peruana, analizó la victoria sobre Corea del Sur y dio una contundente respuesta a las críticas que ha recibido recientemente por su bajo rendimiento.

“Este triunfo nos deja a todos muy tranquilos y se demostró que hay un grupo muy bien preparado en donde cualquiera puede jugar como titular”.

“Considero que el equipo siempre trató de jugar bien cuando nos juntamos, como siempre lo hacíamos. Realmente me encantó la actitud y la humildad que tuvieron todos para encarar este amistoso. Definitivamente siempre ganar nos va a ayudar mucho, y eso nos pone muy contentos”.

“Siempre hubo competencia y lo más importante es armar un buen plantel para cualquier tipo de circunstancias, sobre todo ahora que vienen las Eliminatorias que serán más fuertes que las dos últimas, tomando en cuenta que habrá un cupo más y todas las selecciones van a salir con todo”.

“Yo no soy de pedir al entrenador ser titular ni reclamar cuando me quedo de suplente. Yo con Juan (Reynoso) me llevo muy bien, y es una alegría que un técnico nacional nos dirija en la Selección. Él tiene toda la capacidad para decidir quiénes arrancan en un partido porque cuenta con varias ideas para plasmarlas en la cancha”.

“Lo de Paolo es increíble porque sigue teniendo ese hambre de competencia que es contagioso. Igual sucede con ‘Yoshi’ que corre todo el partido, sinceramente eso contagia. Paolo no estaba hace tiempo con nosotros, y por ello tenerlo acá nos hace muy felices”.

“Yo vengo para estar bien, y sé que me tengo que acoplar a los distintos entrenadores que tenga al frente porque cada uno tiene planteamientos diferentes y eso se respeta. Yo a Alianza Lima no llegué para estar de brazos cruzados, yo estoy tranquilo y siempre dije que el fútbol es de momentos. Yo soy feliz en la Selección y en Alianza, en donde tenemos un gran plantel que compitió en la Copa Libertadores y ahora campeonamos en el Apertura”.

“Por ahí el tema de la lesión a la rodilla me cortó una preparación física, no es justificación, pero hay que analizar las cosas como son. Todo se enfocan en mi persona, pero yo no soy ni Messi, ni Neymar ni Maradona, soy uno más”.

“Bryan es un chico que conocí en la Selección y ahora lo tengo de compañero en Alianza, y sinceramente me da mucha felicidad ver cómo se le está dando las cosas. No soy quién para darle consejos, pero le deseo lo mejor y que en la vida en primer lugar siempre ponga a Dios y a su familia. El es un chico humilde, de barrio, y no dudo que mantendrá esa confianza para seguir haciendo muy bien las cosas”.

Noticia en desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego se este primer amistoso internacional en Asia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a su similar de Japón. Este compromiso está programado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (horario peruano) y se disputará en el Panasonic Stadium Suita, ubicado en la ciudad de Osaka.

Recordemos que el plantel de la ‘Blanquirroja’ se completará este sábado 17 cuando Gianluca Lapadula llegue a Osaka para unirse a los entrenamientos de Juan Reynoso pensando en el último duelo de preparación frente los ‘Samuráis Azules’. Aunque el ‘Ajedrecista’ todavía no ha definido su oncena para aquel encuentro, todo hace indicar que ‘Lapagol’ tomará la posta de Paolo Guerrero como centrodelantero.





