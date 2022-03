Hace más de 1380 días, Christian Cueva se encontraba en el ojo de la tormenta tras fallar su penal ante Dinamarca, en el estreno de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018. Esa mochila pesada la tuvo que cargar por mucho tiempo. Sin embargo, nunca agachó la cabeza, por más fuertes que fueron las críticas y señalamientos. El medio de defensa que usó fue su talento, aquel fútbol vistoso y pícaro que tan bien describe a nuestras raíces, y que ha sido protagonista en ese largo y accidentado camino rumbo a la justa mundialista.

Como tantas veces lo hizo en las Eliminatorias Qatar 2022, ‘Aladino’ frotó la lámpara frente a Paraguay. Antes que el reloj marque los cinco minutos de juego, asistió a Gianluca Lapadula con un sutil y exquisito pase de tres dedos, que acabó siendo el primer gol de la ‘Blanquirroja’. Esa fue la muestra más fehaciente del gran momento que atraviesa el ‘10′, tanto dentro y fuera de la cancha. Una evolución que ejemplifica mejor que nunca la palabra resiliencia.

Depor conversó con tres directores técnicos que han formado parte de la vida y obra de Cueva como futbolista. Desde sus distintivas perspectivas, explicaron a qué se debe que el mediocampista de 30 años haya encontrado ahora mismo su mejor versión, siendo una de las principales figuras del equipo nacional camino a la Copa del Mundo.

Bien de la cabeza

Si hay alguien que conoce muy bien a ‘Cuevita’, ese es Orlando Lavalle. El entrenador peruano fue quien descubrió su talento cuando el mediocampista apenas tenía 15 años. Confió en su capacidad con el balón y lo sacó de su natal Huamachuco (La Libertad) para traerlo a Lima, específicamente al Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres. El actual DT de Santos FC destacó que el dulce presente del jugador está estrechamente ligado a la estabilidad familiar que ha mantenido durante los últimos años.

“Ha pasado situaciones extra futbolísticas que no han sido cómodas, aunque no porque sea una mala persona. Considero que el entorno amical que tiene no ayuda para que a veces pueda mantener una coherencia, pero él es una persona inteligente. Hoy se encuentra en una etapa muy buena de su vida, con su esposa, hijos y padres. Esa tranquilidad la está volcando dentro de lo que su profesión le pide”, afirmó.

Orlando Lavalle llevó a Christian Cueva a la San Martín con tan solo 15 años. (Foto: Difusión)

Asimismo, alabó una característica importante que tiene el futbolista del Al-Fateh relacionada con la parte psicológica: “Es un chico que siempre ha sido fuerte mentalmente. Nunca tuvo miedo a afrontar retos. Para mucha gente es muy ‘agrandado’, pero lo es en el buen sentido, porque confía en sus capacidades”.

Regularidad y preparación

Jugadores como Christian Cueva necesitan de entrenadores paternalistas. Son este tipo de técnicos lo que logran florecer lo mejor de sus capacidades en el campo de juego. Antes de que Ricardo Gareca cumpliera ese papel, estaba Víctor Rivera. De la mano del ‘Chino’, ‘Aladino’ se dio a conocer y levantó sus primeros títulos como profesional.

“Ha sido importante la regularidad que viene teniendo en su club, los buenos partidos que ha realizado, contribuyendo con goles y asistencias. A esto hay que sumarle la preparación personal que llevó a cabo con un entrenador personal. Todo eso ha contribuido”, asegura Rivera en referencia a los principales motivos para ver la mejor versión de ‘Cuevita’ por estos tiempos.

Christian Cueva y Víctor Rivera en un reencuentro que se dio a inicio de año. (Foto: Difusión)

Sumó un factor trascendental

Hace siete temporadas que Cueva se mantiene en el fútbol del exterior. La última institución que defendió en nuestro país fue Alianza Lima, entre 2014 y 2015. En tienda blanquiazul fue dirigido por Guillermo Sanguinetti. El estratega ‘charrúa’ resaltó la evolución que tuvo Cueva con el pasar del tiempo y afirmó que podría jugar nuevamente en algún club de Europa.

“Cada vez que lo veo no me sorprende, porque técnicamente siempre fue un jugador que marcaba diferencia, con calidad, visión y velocidad. Siento que ha evolucionado en jugar a otra velocidad. Eso se lo ha dado el ritmo internacional que ha adquirido. Lo repotenció con las cualidades antes descritas. En su momento, él estuvo en Europa y no tuvo continuidad. Hoy, de tener esa posibilidad, lo tomaría más maduro y podría mantener el nivel alto”, comentó.

Cueva recibió su llamado a la Selección de Gareca de la mano de Sanguinetti. (Foto: Facebook)

Cabe recordar que ‘Aladino’ no tuvo un paso fructífero por La Victoria, pero aquel vínculo con el equipo de sus amores fue el punto de partida para su romance con la selección. Pese a que no había rendido según lo esperado, el ‘Tigre’ decidió convocarlo a la Copa América 2015. El resto es historia.

Números que merecen un Mundial

Al final de las Eliminatorias Qatar 2022, la Selección Peruana sumó 24 unidades y se quedó con el quinto lugar, que le otorga la posibilidad de jugar el repechaje. Christian Cueva tuvo repercusión en el 88 % de los puntos que sumó el equipo de todos. Ya sea con anotaciones o habilitaciones, el volante peruano fue clave para el colectivo.

Rival Condición Incidencia Resultado Ecuador Visita Gol 2-1 Venezuela Local Gol 1-0 Chile Local Gol 2-0 Bolivia Local Gol 3-0 Venezuela Visita Gol 2-1 Colombia Visita Asistencia 1-0 Paraguay Local Asistencia 2-0

Así como el proceso rumbo a Rusia 2018 (4 goles y 4 asistencias), esta vez también firmó estadísticas que lo llevaron a ser el jugador más importante en ataque. Por ese motivo y muchos más, es el nombre que más veces Ricardo Gareca ha incluido en sus convocatorias desde que se calzó el buzo nacional (2015).

Estos son los números de Cueva en las Eliminatorias Qatar 2022:

PJ Minutos Goles Asistencias 17 1215 5 2





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.