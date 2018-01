Christian Ramos desconoce su futuro, pero quiere llegar “bien al Mundial”

Christian Ramos camina sobre una burbuja llena de dudas. Desconoce su futuro y se preocupa. Y es lógico, porque no quiere poner en riesgo su participación en el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana . Para eso, necesita ajustarse a las exigencias de Ricardo Gareca: continuidad y competitividad.

“Lo que deseo es seguir jugando y titular para llegar bien al Mundial. Se vienen nuevos retos y cosas. Se viene el Mundial”, dijo Ramos a RPP Noticias.

El defensa de la Selección Peruana ya llegó a Argentina y se someterá a los exámenes médicos. Luego, realizará la pretemporada, a la espera de la llegada del nuevo técnico Facundo Sava. ¿El DT querrá al peruano?

“Yo he venido a Gimnasia a presentarme, para hacer la pretemporada o no. Veremos si me quedo o me voy. Con Emelec está totalmente descartado. Hubo un acercamiento, pero no me interesó la oferta”, agregó.

Por otro lado, ‘La Sombra’ descartó su regreso al fútbol peruano. Claro, sus intenciones se enfocan en hacer historia en el extranjero, tal y como lo hizo con Emelec, tras salir campeón nacional.

