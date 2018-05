Claudio Pizarro no pierde la fe. El delantero del Colonia de Alemania quiere estar en el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana y siente que ha cumplido todos los requisitos que exige Ricardo Gareca a sus jugadores para ganarse un lugar en la lista.

"Me estoy manteniendo muy bien físicamente, que es lo que el Profe pedía, que mientras que los jugadores estén bien siempre van a tener posibilidades de llegar. Ahora solo queda esperar la decisión, nada más", dijo en diálogo con el portal oficial de la Bundesliga.

"Es el sueño de cualquier jugador de la Selección", volvió a recordar Claudio Pizarro al referirse a jugar en Rusia 2018. "Yo, que además vengo de disputar cuatro eliminatorias tratando de conseguir estar en el Mundial", añadió.

LE GUSTARÍA ENFRENTAR A ALEMANIA

Claudio Pizarro también habló de la posibilidad de enfrentar a Alemania en el amistoso del próximo 9 de septiembre en el estadio del TSG Hoffenehim. "Me haría mucha ilusión, claro. Después de haber jugado tantos años acá poder enfrentar a la selección alemana sería algo muy especial para mí" dijo.

El delantero lamentó que su club el Colonia haya descendido. "Es una pena. Siempre he dicho que este club es muy grande, con mucha tradición. Los aficionados son espectaculares, es la primera vez que vivo algo así. Es una pena por ellos, por el club", señaló.

En un breve balance de su carrera el 'Bombardero' dijo sentirse contento con lo que le ha tocado vivir. "No me puedo quejar. Estoy muy orgulloso de lo que he podido hacer en la Bundesliga", comentó.

