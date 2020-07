La opinión más dividida en los últimos veinte años. El paso de Claudio Pizarro en la Selección Peruana ha generado polémica desde sus inicios y sigue en discusión pese a que ya pasaron más de cuatro años desde su última presencia. Los fríos números nos dicen que jugó 85 partidos y anotó 20 goles por la bicolor. Todos los entrenadores de estos últimos 21 años lo llamaron, y, salvo dos, le dieron la cinta de capitán.

Claudio Pizarro se estrenó con la Selección Peruana en verano de 1999. Una semana después de su debut, anotó su primer tanto, ante Ecuador en Guayaquil. El delantero fue convocado ininterrumpidamente hasta 2006, en donde decidió no volver hasta la salida de Franco Navarro, tras una discusión por su convocatoria ante Chile. Un año después fue dejado de lado por José del Solar. En 2011 volvió, hasta que Ricardo Gareca lo dejó de llamar en 2016.

El 10 de febrero de 1999, Claudio Pizarro debutó en la Selección Peruana con una derrota ante Ecuador. Una semana después, anotó su primer gol, también ante los norteños. Desde ese verano del siglo pasado, Pizarro ha jugado 85 partidos (6,464′) y anotó 20 goles con el combinado patrio. Para los amantes de los promedios, suma un gol cada 323 minutos.

De estos 20 goles, Claudio Pizarro anotó 15 con la pierna derecha, tres con izquierda y dos de cabeza. Solo uno fue desde afuera del área (ante Argentina en 2013) y tres fueron de penal, el último ante Túnez. En Lima marcó nueve veces, repartidos en el Estadio Nacional, Monumental y Matute.

En los 85 partidos, la Selección Peruana ganó 26, doce de estos por Eliminatorias. Además, Claudio Pizarro fue titular en 79 y fue capitán desde 2003, cuando tenía 24 años, hasta 2016. Diez entrenadores lo convocaron (Juan Carlos Oblitas lo hizo debutar) con el ‘Mago’ Markarián como el que lo hizo jugar más veces, en 20 partidos. Pablo Bengoechea solo lo alineó en uno.

Todos los números de Claudio Pizarro en la Selección Peruana. (Investigación: Eduardo Combe / Diseño: Marcelo Hidalgo)

Claudio Pizarro en la Selección Peruana (1999 - 2016)

GOLES 20 Derecha / Izquierda / Cabeza 15 / 3 / 2 Jugada / Penal 17 / 3 Dentro del área / Fuera del área 19 / 1 Primer gol 17.09.1999 Ecuador 1-2 Perú Último gol 18.06.2015 Perú 1-0 Venezuela

Partidos Goles Eliminatorias 46 6 Copa América 14 4 Amistosos 25 10 TOTAL 85 20

Debut 10.02.1999 Perú 1-2 Ecuador Último 29.03.2016 Perú 2-2 Venezuela Ganados / Empates / Perdidos 26 / 27 / 32 Tarjetas Amarillas / Tarjetas Rojas 14 / 3

Entrenador Años Partidos Goles Juan Carlos Oblitas 1999 11 3 Francisco Maturana (COL) 1999 - 2000 7 0 Julio César Uribe 2000 - 2001 / 2007 11 4 Paulo Autuori (BRA) 2003 - 2005 16 5 Freddy Ternero 2005 2 0 Franco Navarro 2006 2 1 José del Solar 2007 6 0 Sergio Markarián (URU) 2011 - 2013 20 6 Pablo Bengoechea (URU) 2014 1 0 Ricardo Gareca (ARG) 2015 - 2016 9 1

Su primer partido oficial lo jugó en la Copa América 1999, pero, en el año 2000, Claudio Pizarro, ya en Werder Bremen, hizo su estreno en la primera de sus cinco Eliminatorias jugadas con la Selección Peruana. Tres años después, Paulo Autuori lo eligió como el capitán de la Selección Peruana, y usaría la cinta por trece año. En paralelo, no fue ajeno a los malos resultados de la bicolor a inicios del milenio.

Claudio Pizarro no anotó muchos goles en partidos oficiales, es más, varios si quiera fueron tan decisivos. Ante Ecuador (2001) perdimos, mientras que a Chile (2001) y Uruguay (2004) solo sirvieron para aumentar el marcador. Eso sí, con Bolivia en dos ediciones de Copa América (2004 y 2007) sus goles fueron claves para, al menos, robarle un punto a los altiplánicos.

En 2007, su gran amigo y ex compañero José del Solar tomó el mando. Pero luego del escándalo del Golf Los Incas, ‘Chemo’ decidió no convocar más, entre otros, a Claudio Pizarro. El ‘Bombardero’ siempre afirmó ser inocente y hasta fue al TAS para comprobarlo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo, máximo ente de justicia en este rubro, le dio la razón al delantero. Aun así, ‘Chemo’ nunca más lo llamó hasta el fin de su era, dos años después.

Tras seis meses sin entrenador, Sergio Markarián fue contratado por la Selección Peruana a mitad de 2010. En su presentación, el ‘Mago’ afirmó que Pizarro tiene “capacidad intelectual capaz de razonar, creo que estamos en condiciones de resolver conflictos”. Una serie de lesiones no permitió convocarlo en ese año.

Claudio Pizarro fue capitán por primera vez en un par de amistosos ante Chile en 2003. (Foto: Archivo GEC)

Claudio Pizarro, con 32 años, debió esperar hasta el 21 de marzo de 2011 para reintegrarse en la Selección Peruana. El plantel estaba en Madrid, en cara a un amistoso ante Ecuador en Holanda, y hasta allí llegó el atacante del Werder Bremen. “Uno debe venir siempre comprometido a hacer las cosas bien. Estoy feliz y ya quiero jugar por Perú”, alcanzó a declarar a su llegada.

Fue el 29 de marzo de 2011, tres años, cuatro meses y nueve días después de su último partido, una dolorosa goleada en contra ante Ecuador por Eliminatorias, en que volvió a vestir la camiseta bicolor, en esta oportunidad de rojo con franja blanca. Markarián no dudó en ponerlo como titular y capitán en el once patrio. Jugó 87 minutos en el campo del Kyocera de La Haya, ya que fue cambiado por Hernán Rengifo.

Eso sí, sus goles debían esperar. Perú empató 0-0 con Ecuador, con una buena labor del ‘Bombardero’, aunque salió lesionado. “Sentí un pequeño ‘tac’ a la hora de caer en una pelota dividida. Me doblé el tobillo. Comenzamos jugando muy bien y con muchas ganas de anotar”, dijo al final del partido. Para anotar, el tiempo se prolongó hasta setiembre, en un partido ante Bolivia en Lima.

Claudio Pizarro fue un constante convocado y titular en la ‘Era Markarián’. Atrás había quedado el incidente del Golf, del cual hasta recibió disculpas del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, y no dejó la cinta de capitán en todos sus partidos. Luego del fugaz paso con Pablo Bengoechea (tuvo una presencia en 2014), las cosas comenzaron a cambiar, de a pocos, con Ricardo Gareca.

Para comenzar, el ‘Flaco’ decidió que su capitán era Carlos Lobatón. El mismo ‘Loba’ reveló que él le dio su cinta al ‘Bombardero’ previa charla con el argentino. “Ahora el capitán eres tú, pero no hay problema. Si quieres darle la cinta es tu decisión”, le respondió el entrenador según reveló el ídolo de Sporting Cristal en una entrevista para ‘En el Barrio’ de Jorge Solari.

El quizás gol más gritado de Claudio Pizarro con la Selección Peruana fue ante Ecuador, en 2013. (Foto: Getty Images)

Otro detalle fue que Claudio Pizarro había dejado de ser titular indiscutible en la Selección Peruana. Alternaba en algunos partidos y en otros ni ingresaba. Por eso sorprendió, ya con 37 años, sea titular en el primer partido de las Eliminatorias a Rusia 2018, ante Colombia en Barranquilla. Cinco días después, no jugó un solo minuto contra Chile en el Nacional. Misma historia sucedió en las dos siguientes fechas y así cerró la temporada 2015.

Perú recibía a Venezuela y Uruguay, en un par de partidos claves. Claudio Pizarro fue titular en los dos, pero varios hinchas coinciden que su salida ante la ‘vinotinto’, al minuto 60, fue el ‘punto de quiebre’ en el proceso de Ricardo Gareca. Aun como capitán y pese a la lluvia de críticas, que soportó en casi todo su paso con la bicolor, Gareca lo puso en el once inicial en Montevideo.

Era el 29 de marzo de 2016. Tras un encuentro rendimiento, Claudio Pizarro fue cambiado a los 52 minutos por una lesión cerca a las costillas. Su salida no fue común: sin poder moverse y casi por caerse, el atacante salió en un carrito de camilla por un lado de la cancha. Ya en la banca, recibía atención médica así como un reclamo de Paolo Guerrero, como se vio por televisión. Sin saberlo, y de manera fallida, había jugado su último partido en la Selección Peruana.

“Lamentablemente no pudimos concretar nuestras chances de gol. Sentí un pequeño tirón en la espalda y no podía girar. Así que era mejor que entre un jugador que esté bien. Paolo se enojó porque le cuesta que yo no pueda estar. No hay futbolistas irremplazables o indispensables”, fueron sus declaraciones finales como seleccionado nacional. Pese a los rumores e insistencias, Gareca no volvió a llamarlo.

Así, sin previo aviso y ya hace más de cuatro años, Claudio Pizarro tuvo un adiós silencioso de la Selección Peruana. Su nombre comenzó a sonar fuerte previo a Rusia 2018, pero el mismo Gareca se encargó de acabar con los rumores al ni siquiera ponerlo en la pre lista del torneo. En muchas ocasiones, al delantero aún se le nota dolido por esta decisión del entrenador.

Claudio Pizarro jugó su último partido por la Selección Peruana en el estadio Centenario de Montevideo. (Foto: AUF)