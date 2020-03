Quizás no nos demos cuenta hoy, pero pasarán los años y hablar de Claudio Pizarro será un intercambio de versiones. Que fue goleador histórico en la Bundesliga, que no rindió en la Selección Peruana, que es el mejor embajador en la historia del fútbol peruano y un largo etcétera. Lo real es que un 16 de marzo de 1996, hizo su debut como futbolista profesional.

Deportivo Pesquero, al que muchos aún llamaban Sipesa por el reciente cambio de nombre, recibía a Alianza Lima por la primera fecha del Descentralizado de hace 24 años. Los 6 mil 967 hinchas que asistieron al Estadio Manuel Gómez Arellano de Chimbote fueron testigos del estreno del hoy ‘Bombardero de los Andes’ en el fútbol profesional. Nadie quizás imaginó todo lo que vendría después.

Las actuaciones de Claudio Pizarro en la pretemporada convencieron a Roberto Chale, entrenador de Pesquero, para ponerlo de titular a sus 17 años. Es más, el delantero había anotado en el último amistoso previo, triunfo por 2-0 ante Guardia Republicana en Chimbote, y se ganó el puesto. Un año antes había formado parte de la bicolor Sub 17 y Ronald Pitot lo llevó al ya desaparecido equipo norteño.

Con la '7′ en la espalda, Claudio Pizarro tuvo un buen desempeño ante Alianza Lima, donde quizás en ese entonces era su sueño llegar -así como lo era su trayectoria-, pero no pudo anotar y fue cambiado por Paul Portal, lateral quien en un discutido caso dio positivo en doping por Benzoileconina, junto a Johan Fano, en 1999. Jugó en Primera hasta dos años después con Coopsol.

Plantel de Pesquero en 1997. Claudio Pizarro aparece con la 14. (Foto: Miguel Koo Chia - Facebook)

El delantero no esperó mucho para anotar su primer gol como profesional. No solo fue uno, sino dos, como un augurio de lo que sería su exitosa carrera. El 31 de marzo, quince días después de su estreno, Claudio Pizarro marcó un doblete (30′ y 54′) en el triunfo por 2-1 de Deportivo Pesquero ante Atlético Torino. A diferencia del partido ante Alianza Lima, solo asistieron 2 mil 410 espectadores.

“Mi primer gol no nació de una jugada que yo haya hecho, mi primer gol fue un rebote. Jugando en Deportivo Pesquero, un defensor del Torino trata de rechazar, me rebota y entra al arco. Que tu primer gol en Primera que sea así de rebote es algo raro, pero así empezó mi carrera goleadora”, le contó Claudio Pizarro a Depor en 2017.

Claudio Pizarro anotó tres goles en 17 partidos en su primer año en el fútbol profesional. Aún así, su madre tenía dudas si debía continuar con su carrera o no. " En esa época ser futbolista no era una profesión en la cual uno podía rendir y vivir de eso", nos comentó hace tres años. “Le dije: mira madre esto es lo que me hace feliz y lo que quiero hacer. Me respondió que si eso era lo que me hacía feliz, que siga para adelante. Pero quiero que seas bueno, me dijo y traté de hacerle caso a mi mamá", agregó.

En 1997 las cosas mejoraron. Fue seleccionado Sub 20 y marcó 8 veces en 25 encuentros. Las cosas cambiaron. Su proyección era grande así que Alianza Lima y Sporting Cristal pelearon por sus servicios. Claudio Pizarro decidió fichar por los blanquiazules, dando inicio a una historia de amor futbolística con el club que es hincha. No duró mucho, pues al año y medio de haber llegado a La Victoria debió mudarse a Alemania para jugar en el Werder Bremen.

Claudio Pizarro (derecha) con 17 años en el equipo B de Sipesa en 1996. (Foto: Delmin Solorzano Villanueva - Facebook)

Lo que vino estos 24 años ya lo conocemos todos. Ídolo en Werder Bremen, varias veces campeón con el Bayern, mal paso por el Chelsea, regreso a Bremen, uno de los goleadores históricos de la Bundesliga, más títulos con el Bayern, otro retorno al Werder Bremen, un bajón con el Colonia y la vuelta definitiva con los ‘lagartos’. Ahora con 41 años, Claudio Pizarro vive sus últimos meses como futbolista profesional pues ya anunció que en junio colgará los botines.

A lo largo de estas dos décadas, Claudio Pizarro dejó más frases recordando su paso por Deportivo Pesquero. En 2011, también le contó a Depor que sus primeros chimpunes fueron marca Febo. Además, de no olbidar el característico olor a pescado de Chimbote. “Eso es único. Chimbote es especial. Nunca olvidaré a la ciudad y a su gente. A veces, cuando venía a Lima, mis amigos se acercaban y me decían: “Hueles a pescado” (risas)”, declaró.

Un año después, hablando con Perú.21 y Trome, contó cómo fueron sus primeros días en Chimbote. “Allí vivíamos cuatro personas en la misma casa. Una casa chiquita, cada uno tenía su cuarto. Yo ganaba 400 dólares y 200 se me iban en pagar ese cuarto. El resto lo estiraba hasta fin de mes. Éramos chicos y a veces nos íbamos a comer con los mayores porque ellos pagaban ja, ja, ja”, reveló Claudio Pizarro.

Finalmente, el último 10 de febrero se cumplieron 20 años del estreno del ‘Conquistador’ con la Selección Peruana. Fue en una derrota ante Ecuador en Lima. Una semana después, marcó su primer tanto con la blanquirroja en Guayaquil. En el primero ganaron los norteños, en la vuelta la bicolor, ambos partidos amistosos, por 2-1. Claudio Pizarro suma 85 presencias y 20 goles con la camiseta bicolor. Fue capitán desde 2003 y convocado para cinco Eliminatorias. Después de marzo de 2016, Ricardo Gareca dejó de llamarlo.

Claudio Pizarro celebrando uno de sus goles en Pesquero. (Foto: Diario de Chimbote)