Cuando tenía el balón, era un centrodelantero imparable dentro de la cancha. De trancos largos, potencia física envidiable y buena técnica, así era Adolfo Valencia, exdelantero que integró la época dorada del fútbol colombiano en los años 90, junto al ‘Pibe’ Valderrama, el ‘Tino’ Aspirilla, Freddy Rincón, René Higuita, Leonel Álvarez: equipo de lujo con el que clasificó a los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Desde Buenaventura, Valle del Cauca, el exseleccionado charló con Depor sobre el partido que disputará Colombia ante la selección peruana, el próximo viernes 28 de enero en el estadio Metropolitano de Barranquilla. “Perú no será un rival fácil, pues juegan bien al fútbol”, destacó el ‘Tren’ apenas abrimos diálogo.





¿Cómo analiza el Colombia vs. Perú del 28 de enero en Barranquilla?

Colombia viene de menos a más, haciendo una muy buena campaña. No hemos sacado tres puntos, pero los empates nos han servido para estar en el cuarto puesto. Eso es una gran ventaja. Colombia depende de sí mismo. La idea es asegurar el partido en Barranquilla, fácil no será, Perú viene atravesando un buen momento. Ya luego toca ir a Argentina y tratar sacar un punto allá.

Hace 24 años que Perú no le gana a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla…

La selección peruana acá siempre ha jugado muy bien. Tienen un excelente técnico, que sabe el compromiso que hay, el sueño que tienen todas las selecciones. Todos queremos estar en el Mundial. No hay mucha diferencia con Perú. Los que quieren ir al Mundial deben aprovechar la localía. Colombia tiene que ganar sí o sí en Barranquilla. Luego jugaremos con Argentina, que siempre están con ese odio por el 5 a 0. Por eso juegan a muerte a Colombia.

Quedó grabado y en la historia, el 5 a 0 en Buenos Aires…

(Risas). Claro. Cuando los enfrentamos, ellos están que se desquitan. Los partidos con Argentina son a muerte, una final más.

Retomando el duelo ante Perú, ¿ha visto el juego de la selección de Ricardo Gareca?

Perú tiene jugadores muy talentosos, de mucha calidad. No soy de hablar de individualidades, sino del colectivo, lo que hace que una selección que crezca. Eso sí, Ricardo Gareca le ha metido otro chip a la selección peruana, de buen fútbol. Perú tiene el mismo juego que Colombia: el buen toque. Así que no será fácil en Barranquilla.

¿Ha visto el tridente ofensivo de Perú integrado por Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula?

Esos muchachos se ponen la camiseta de Perú y demuestran mucho peligro. Esperemos que los convocados por Colombia estén en buen momento futbolístico.

De ‘9′ a ‘9′, ¿cómo define el juego de Gianluca Lapadula?

Es un jugador muy técnico, se mueve bien en el área. Colombia debe tener cuidado, es un jugador muy efectivo. Ya cuando un jugador pisa Europa tiene otra mentalidad. Cuando viene a su selección, quiere lo mejor.

¿Cómo notó el regreso de James Rodríguez a su selección?

Es un referente. Cuando se pone la camiseta, no le pesa. Debería tener más continuidad. Uno cosa es verlo a nivel de equipo y otra en selección. Se le ve las ganas de apoyar a su equipo. James Rodríguez es como Christian Cueva en Perú. Son esos jugadores referentes de sus selecciones, que tratan de dar el máximo por su país.

El exseleccionado colombiano espera que la selección peruana llegue al Mundial de Qatar 2022. (Foto: AFP)

¿David Ospina y Duván Zapata llegarán contra Perú?

A David Ospina le fascina estar en el arco, es muy profesional. Va a llegar al partido con Perú. Zapata está en deuda, hace los goles en Italia, pero acá le cuesta un poco. A los delanteros se les cierra el arco, pero hay que seguir con ese mismo protagonismo.

Colombia tendrá el apoyo del 100% de sus hinchas en el Metropolitano…

Sí, y el partido lo veo como definitivo. Colombia debe ganar, estará con su gente, no va a regalar nada.

Integró la selección dorada del fútbol colombiano. Ahora ya no vemos un ‘Tren’ Valencia, un ‘Pibe’ Valderrama, un ‘Tino’ Asprilla…

Y no los verán, ya no habrá. Esos jugadores son muy difíciles de aparecer hoy en Colombia. Es lo mismo que hablar de Brasil, de Ronaldo, Ronaldinho, ya no salen más. Igual, Colombia tiene buenos jugadores, están tratando de hacerlo bien.

¿Llegó a verlo jugar a Ricardo Gareca en Colombia?

Sí, lo vi cuando yo estaba pequeño y él, en América de Cali. Jugaba con Roberto Cabañas, Julio César Falcioni. Yo iba a ver jugar a Ricardo Gareca.

¿Qué cualidades tenía como delantero?

Gareca era un ‘9′ muy peligroso. Se movía muy bien en el área. Era importante, era de esos buenos jugadores.

¿Algún recuerdo de enfrentamientos con la selección peruana?

Siempre fueron partidos muy duros. Perú ha tenido buenos jugadores, como César Cueto, Julio César Uribe, a quien vi jugar mucho en Colombia. Esperemos vernos con Perú en Qatar, es lo que queremos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR