En el debut de Perú en estas Eliminatorias, ante Paraguay (2-2), en octubre del 2020, quizá nadie imaginaba a Gianluca Lapadula, Sergio Peña, Alexander Callens y Marcos López como titulares fijos en el ‘11′ de Ricardo Gareca. Hoy, después de un año y tres meses, estos cuatro jugadores, quienes encontraron su motivación en la era del ‘Tigre’, ya son una realidad, pero no la tuvieron fácil para ganarse un lugar.

Por ejemplo, Lapadula batalló con dos derrotas en estrenos difíciles ante Chile y Argentina. A esto se sumó un problema mediático que se originó por, supuestamente, una mala relación del grupo con el ítalo-peruano. “No le dan pase”, apuntaba la opinión pública. No obstante, todo esto quedó descartado tras el esfuerzo, abrazos y goles del ‘Bambino’.

Por su parte, ‘Peñita’ tuvo el duro golpe de no ser tomado en cuenta para el Mundial de 2018. Mientras que Callens y López tuvieron que pasar por eternas suplencias hasta encontrar su oportunidad, la cual no desaprovecharon en el último año. Aquí te contamos cómo ‘Lapa’, Peña, López y Callens se ganaron un lugar en el equipo de Gareca y cómo fue su proceso de consolidación, en estas Eliminatorias y la última Copa América. Hoy, los cuatro parecen ser inamovibles.

Gianluca Lapadula: el ‘9′ que nos cayó del cielo

En noviembre del 2020, cuando hizo su debut oficial con la selección, en los duelos ante los chilenos y argentinos por las Eliminatorias, los programas de ‘TV’ le dedicaban muchas horas al análisis sobre el estilo de juego de Gianluca Lapadula, pero, sobre todo, apuntaban que los demás seleccionados “no querían jugar con él”. Es más, realizaban conteos de pases de cada jugador hacia el ítalo-peruano, quien, por ese entonces, estaba lejos de ser el ‘9′ que necesitábamos.

“Sinceramente estos comentarios no los he visto. Igual son cosas que no suman. Ahora lo hemos conocido, poco a poco nos vamos a ir compenetrándonos, para poder darle asistencias y hacer mejores partidos”, explicó André Carrillo sobre la “falta de pase” hacia ‘Lapagol’, quien en sus primeros dos encuentros no remató al arco rival. El contexto era difícil, pues Perú cayó 2-0 en ambos duelos, y seguíamos en el fondo de la tabla. Sin embargo, de inmediato, Lapadula tuvo una conexión con el hincha peruano, algo que fue clave para la mejora de su rendimiento.

Gianluca Lapadula fue el máximo artillero de Perú en la última Copa América, con tres tantos. (Foto: FPF)

Su revancha llegaría en junio del año pasado, es decir, siete meses después de su estreno. En los 2850 metros de altura de Quito, donde jamás había tenido una experiencia. Además, veníamos de caer 0-3 ante Colombia en Lima. Pero ahí, Lapadula confirmó que era el ‘9′ que estábamos esperando. En uno de sus mejores partidos con la ‘sele’, donde hizo un trajín conmovedor, regaló dos asistencias para el 2-1 de la blanquirroja. Fue ahí que empezó su relación de amor y goles con Perú.

Después, en la Copa América de Brasil, donde la ‘sele’ finalizó en cuarto lugar, Lapadula ratificó ser nuestro nuevo ‘killer’ tras las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán: anotó tres goles, siendo el máximo artillero de la blanquirroja en el certamen. En total, lleva cinco tantos y tres asistencias en 17 partidos en la ‘era Gareca’. “Se ganó a la selección y se adaptó rápido. Se pone al servicio del equipo. Eso es meritorio”, lo alabó el ‘Tigre’, quien lo buscó por primera vez en 2015, cuando aún militaba en el Pescara de la Segunda división de Italia.

“¿Mi momento más especial con Perú? Tengo que esperar un poco más. He vivido muchísimos momentos lindos, pero no llega el que quiero con todo mi corazón”, dijo Lapadula, en diciembre. Todo el Perú, incluido él, espera que ese momento sea la clasificación a Qatar 2022. Hoy, siendo pieza clave en el ‘11′ del ‘Tigre’, Lapadula es nuestra principal arma de gol.

Sergio Peña: el chico que se quedó sin Mundial y no se rindió

“Me afectó mucho, pero igual tenía que apoyar a la selección. Lloré en mi cuarto solo. Sabía que tenía que volver más fuerte”, eso contó Sergio Peña en una entrevista del 2020, refiriéndose al momento que se enteró que no había quedado en la lista de 23 para el Mundial de Rusia 2018. El ‘Tigre’ Gareca decidió llevar en su lugar a Wilder Cartagena. Dicho y hecho. ‘Peñita’ cumplió con su promesa. Eso sí, su despegue demoró en la ‘era Gareca’, pero finalmente llegó.

Sergio Peña hizo su debut en la 'era Gareca' en junio del 2017, en un amistoso ante Paraguay. (Foto GEC Archivo)

Su partido bisagra ocurrió en junio del año pasado, ante Colombia, en la Copa América. Allí, encontró su lugar en el ‘11′, al lado de Yoshimar Yotún y Renato Tapia en la línea de tres volantes, y anotó su primer gol con la ‘sele’. Finalmente disputó los siete partidos del torneo, todos como titular. “Quedamos muy conformes con él, su saldo es positivo”, dijo Gareca. Después de la Copa, Peña jugó cinco de los 10 encuentros que disputó la selección, entre Eliminatorias y amistosos, y anotó dos tantos. Su técnica, buen pase y gol, son otra alternativa en el equipo del ‘Tigre’.

Marcos López: dejó de ser alternativa de Miguel Trauco y es una realidad

Al igual que Gianluca Lapadula, Marcos López fue otro que tuvo su partido bisagra ante Ecuador en Quito, aquel 8 de junio del año pasado por Eliminatorias. El chico de 22 años, del San Jose Earthquakes de la MLS, jugó esa vez en reemplazo de Miguel Trauco, quien había sido expulsado en la derrota 3-0 ante Colombia en Lima. Allí, López ganó confianza y, gracias a su despliegue físico, en su constante ida y vuelta, se volvió una alternativa de consideración para el ‘Tigre’.

Marcos López suma 11 partidos en estas Eliminatorias, cinco como titular. (Foto: AFP)

Tanto así que le ganó la ‘pulseada’ a Trauco en la Copa América de Brasil, donde disputó cuatro partidos como titular (el ‘Genio’ jugó tres). Hoy, López dejó de ser una promesa y es una realidad. Jugó ocho de los 10 partidos de la ‘sele’, post Copa, y su nivel continúa en alza. En total, López lleva 18 partidos en la ‘era Gareca’, pero su única deuda sigue siendo el gol.

Alexander Callens: el zaguero confiable que convenció a Gareca

Después de la dupla de Christian Ramos y Alberto Rodríguez en la zaga, que nos clasificó a Rusia 2018, Ricardo Gareca no volvió a encontrar otra que la supere en continuidad. Carlos Zambrano y Luis Abram tal vez fueron los que más se acercaron, logrando su consolidación en la Copa América 2019, donde fuimos subcampeones. Mientras eso sucedía, Alexander Callens esperaba paciente su oportunidad en las convocatorias. No sumaba minutos oficiales, pero seguía en la órbita del ‘Tigre’. Sin embargo, el central del New York City de la MLS, uno de los convocados que siempre llega con más minutos, logró su trampolín en la última Copa América de Brasil.

Alexander Callens viene siendo convocado a la selección de Gareca desde 2018. (Foto: Prensa FPF)

Allí, le ganó el lugar a Abram y formó una sólida pareja con la ‘Sombra’. Jugó cinco de los siete partidos, todos como titular, y mostró sus credenciales: potencia, velocidad, marca y buen juego aéreo. Luego de la Copa, Callens jugó nueve de los 10 partidos de la ‘sele’, siete de ellos por las Eliminatorias. Su mejor momento en la selección, en el último año, coincidió con su primer título a nivel de clubes: fue campeón de la MLS con New York City. En total, lleva 17 partidos en la ‘era Gareca’ y, hoy en día, parece inamovible en la zaga blanquirroja.





