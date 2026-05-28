Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Los convocados de Mano Menezes: lista de la Selección Peruana para amistosos ante Haití y España
Los convocados de Mano Menezes: lista de la Selección Peruana para amistosos ante Haití y España
El estratega brasileño presentó sorpresas en su nómina oficial de 25 jugadores para los próximos amistosos de la ‘Bicolor’, que se disputarán en Estados Unidos y en México, que le servirá para seguir armando un plantel para el próximo ciclo mundialista.
Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)
Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)
1 / 26
Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)
La era de Mano Menezes en la Selección Peruana entra en una fase de máxima evaluación con la oficialización de su más reciente convocatoria para afrontar la exigente fecha FIFA internacional. El estratega brasileño sacudió el entorno local al presentar una nómina cargada de sorpresas, retornos inesperados y apuestas jóvenes que buscarán ganarse un lugar en la consideración táctica del comando técnico. Estos encuentros preparatorios ante Haití y España servirán como el banco de pruebas ideal para consolidar el recambio generacional y aceitar el funcionamiento colectivo de la ‘Bicolor’ con miras al exigente proceso clasificatorio. El hincha nacional aguarda con expectativa ver cómo responderá este renovado plantel ante dos sinodales de estilos completamente opuestos. Revisa la galería para conocer la nómina completa.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.