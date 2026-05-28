Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)
Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)
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Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)

  • Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)
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    Mano Menezes presentó su lista de convocados para los próximos amistosos de la Selección Peruana. (Fotos: Getty Images | FPF)

  • Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)
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    Alejandro Duarte. (Foto: Getty Images)

  • Matías Córdova. (Foto: Comerciantes Unidos)
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    Matías Córdova. (Foto: Comerciantes Unidos)

  • Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

  • Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)
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    Alfonso Barco. (Foto: Getty Images)

  • Fabio Gruber. (Foto: Facebook 1. FC Nuremberg)
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    Fabio Gruber. (Foto: Facebook 1. FC Nuremberg)

  • Marco Huamán. (Foto: Getty Images)
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    Marco Huamán. (Foto: Getty Images)

  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López. (Foto: Getty Images)

  • Matías Lazo. (Foto: FPF)
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    Matías Lazo. (Foto: FPF)

  • Matías Zegarra. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)
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    Matías Zegarra. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

  • Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)
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    Renzo Garcés. (Foto: Getty Images)

  • Adrián Quiroz. (Foto: ITEA Sports)
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    Adrián Quiroz. (Foto: ITEA Sports)

  • André Carrillo. (Getty Images)
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    André Carrillo. (Getty Images)

  • Erick Noriega. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Concha. (Foto: Universitario)
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    Jairo Concha. (Foto: Universitario)

  • Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez. (Foto: Getty Images)

  • Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)
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    Jesús Pretell. (Foto: Getty Images)

  • Rodrigo Vilca. (Foto: FPF)
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    Rodrigo Vilca. (Foto: FPF)

  • Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún. (Foto: Getty Images)

  • Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)
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    Kenji Cabrera. (Foto: Getty Images)

  • Bassco Soyer. (Foto: Instagram / SAFAP)
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    Bassco Soyer. (Foto: Instagram / SAFAP)

  • Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)
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    Jhonny Vidales. (Foto: Melgar)

  • Álex Valera. (Foto: GEC)
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    Álex Valera. (Foto: GEC)

  • Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)
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    Adrián Ugarriza. (Foto: Getty Images)

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La era de en la entra en una fase de máxima evaluación con la oficialización de su más reciente convocatoria para afrontar la exigente internacional. El estratega brasileño sacudió el entorno local al presentar una nómina cargada de sorpresas, retornos inesperados y apuestas jóvenes que buscarán ganarse un lugar en la consideración táctica del comando técnico. Estos encuentros preparatorios ante Haití y España servirán como el banco de pruebas ideal para consolidar el recambio generacional y aceitar el funcionamiento colectivo de la ‘Bicolor’ con miras al exigente proceso clasificatorio. El hincha nacional aguarda con expectativa ver cómo responderá este renovado plantel ante dos sinodales de estilos completamente opuestos. Revisa la galería para conocer la nómina completa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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