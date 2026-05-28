La Selección Peruana ya tiene definidos sus próximos desafíos internacionales de cara a la fecha FIFA de junio. El combinado nacional, bajo la dirección técnica de Mano Menezes, disputará dos encuentros amistosos de preparación que servirán para evaluar el rendimiento del plantel y consolidar el esquema táctico del estratega brasileño.
El primer compromiso de la Bicolor se llevará a cabo el viernes 5 de junio, cuando se enfrente a su similar de Haití. Este encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos, a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana), y se presenta como una oportunidad ideal para que el cuerpo técnico pruebe variantes en el once titular.
Tres días después, el equipo peruano afrontará su examen más exigente de la jornada. El lunes 8 de junio, Perú medirá fuerzas ante España en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, a las 9:00 p.m. (hora peruana). Este choque ante la escuadra europea genera gran expectativa, ya que representa una prueba de máximo nivel competitivo frente a un rival de jerarquía internacional.
¿A qué hora se anunciará la convocatoria de Mano Menezes?
La convocatoria de Mano Menezes será este jueves 28 de mayo desde las 4:40 p.m.
¿Dónde ver la convocatoria de Mano Menezes?
La convocatoria de Mano Menezes se verá a través del canal de YouTube de la Federación Peruana de Futbol (FPF).