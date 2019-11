La Selección Peruana Sub 23 no podrá enfrentarse a su similar de Bolivia. La Federación Boliviana de Fútbol se comunicó con la FPF y expresó los inconvenientes que tenían para llegar a nuestro país debido a la crisis política que viven.

“La FBF informa que el viaje programado de la Selección Sub 23 a Lima, Perú, ha sido oficialmente pospuesto debido a la situación que atraviesa el país, ya que es nuestro deber precautelar ante todo la seguridad e integridad de nuestros jugadores”, sostiene parte del comunicado oficial del vecino país.

Ante esto, el comando técnico de Nolberto Solano estaría buscando rivales para no perder la fecha programada. Cabe destacar que el momento político que atraviesa Bolivia no es el mejor, por lo que los vuelos que conectan su país con el nuestro sufrieron muchas variaciones. Este sería el principal motivo por el que no se presentarían para el cotejo frente a la Selección Peruana Sub 23.

La Selección Peruana Sub 23 tenía agendados dos duelos de preparación ante su similar de Bolivia en Lima, los cuales se iban a desarrollar el 14 y 17 de noviembre.

El combinado nacional tendrá que analizar si el tiempo les permite invitar a otra selección, lo que sería de gran utilidad para el equipo de Nolberto Solano que se prepara para el Preolímpico de la categoría que se desarrollará, en Colombia, en enero de 2020.

Selección Peruana: Cristian Benavente se sumó a la Blanquirroja. (Video: José Saldaña)

