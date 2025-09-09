Piero Cari debutó con la Selección Peruana. (Video: América TV)
El volante de 17 años, actualmente en Alianza Lima, ingresó al campo y cumplió sus primeros minutos con la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Noticia en desarrollo...

