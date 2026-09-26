Diego Kochen ingresó al inicio del segundo tiempo del amistoso entre Estados Unidos y la selección peruana, disputado este sábado 26 de septiembre de 2026. El arquero reemplazó al titular estadounidense Matt Freese para afrontar la segunda mitad del encuentro.
Kochen tiene 20 años y nació en Miami, Estados Unidos. Su madre es peruana y su padre es venezolano, por lo que cuenta con ascendencia de ambos países. A nivel internacional, el guardameta optó por representar a Estados Unidos.
El arquero se formó en las divisiones menores del Barcelona, club al que llegó en 2019. Desde entonces, pasó por diferentes categorías del conjunto catalán y llegó a entrenar con el primer equipo.
Su ficha pertenece al Barcelona, aunque actualmente se encuentra cedido al Lyngby de Dinamarca, donde viene sumando experiencia en el fútbol profesional.
Kochen también ha sido parte de las selecciones juveniles de Estados Unidos. En septiembre de 2026 recibió su primera convocatoria a la selección absoluta y fue incluido en la lista para los amistosos de esta fecha FIFA.
Ante Perú, el guardameta debutó con Estados Unidos. Su ingreso se produjo, además, frente a la selección del país de origen de su madre.