Este miércoles se enfrentarán Perú vs. Argentina EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda jornada de la fase de grupos del Preolímpico Venezuela 2024. La Selección Peruana Sub-23 de José Guillermo del Solar dio la sorpresa el último domingo, luego de ganar por 1-0 a su similar de Chile, un hecho que no sucedía desde la edición de 1976 del certamen clasificatorio (allí le ganó a Colombia por la mínima diferencia). No obstante, ello no debe hacer que los jugadores se confíen, porque el cuadro de Javier Mascherano llega con fuerza a este torneo en busca del pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

Perú vs. Argentina es el segundo duelo que disputará el elenco de ‘Chemo’ del Solar en el Preolímpico Sub 23. El cotejo está programado para jugarse en el Polideportivo Misael Delgado este miércoles 24 de enero desde las 6:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido Perú vs. Argentina será transmitido a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

¿Cómo llegan al Perú vs. Argentina?

La Selección Peruana Sub-23 llega a este compromiso, luego de un importante triunfo sobre su similar de Chile, al cual venció pro la mínima con gol de Francesco Flores. Eso sí, el equipo de ‘Chemo’ del Solar no debe confiarse, pues el rival que sigue es uno de los favoritos del torneo, por la cantidad de estrellas que posee. Con esto en mente, el equipo retomó los trabajos de preparación el último lunes.

Para este martes, el equipo tiene previsto completar un día más de entrenamiento en el centro de alto rendimiento de la Academia Puerto Cabello, donde definirán el esquema de juego y armarán la estrategia a emplear. Eso sí, los jugadores tienen claro que deben dar todo de sí para sacar el mejor resultado, sea quien tengan al frente.

Tras la victoria a la ‘Roja’, Francesco Flores tomó la palabra y se refirió al triunfo que obtuvieron en Valencia. “Venimos entrenando todos los días y vamos a seguir avanzando”, afirmó al salir del campo de juego. Asimismo, admitió que toca enfocarse en el siguiente rival: “Este equipo tiene mucho que hablar, vamos a demostrar en el campo. Ahora tenemos otro partido”.

En el caso de Argentina, el plantel de Javier Mascherano no tuvo el debut esperado, pues empató por 1-1 frente a Paraguay en la primera jornada. Pese a ello, es uno de los elencos que mayor expectativa a generado en el Preolímpico, debido a la cantidad de talentos que posee la selección; por ejemplo, el volante Thiago Almada (22 años) fue uno de los convocados por Lionel Scaloni para jugar la Copa del Mundo.

No obstante, el no haber empezado con triunfo puede generar cierta incertidumbre, que el propio DT argentino está dispuesto a despejar. “Al final para nosotros, por cómo se dio el partido, era importante no perder. Empezar perdiendo en este tipo de torneos es un gran problema, ahora a seguir buscando nuestro mejor nivel para el próximo partido”, indicó.

¿Dónde jugarán Perú vs. Argentina?





