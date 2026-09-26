¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo amistoso internacional FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 25 de septiembre: América TV (Canal 4) y Bicolor+ Premium por TV 360. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no la recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 3:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España).

Perú vs. Estados Unidos: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos?

El partido entre Perú vs. Estados Unidos se podrá ver en territorio peruano a través de la señal de América TV y la plataforma digital Bicolor+ Premium. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes operadores de televisión y plataformas autorizadas para emitir este amistoso internacional.

¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos por señal abierta?

En Perú, el amistoso entre Perú vs. Estados Unidos podrá verse por la señal abierta de América TV (Canal 4), que ofrecerá una amplia cobertura previa, la transmisión del partido y el análisis posterior al encuentro.

¿Dónde ver Perú vs. Estados Unidos por streaming y cable?

El compromiso entre Perú vs. Estados Unidos será transmitido de manera digital a través de la plataforma Bicolor+ Premium para todos sus suscriptores. Asimismo, los aficionados que cuenten con operadores de televisión por cable o satélite podrán seguir el encuentro sintonizando la señal de América TV dentro de su parrilla de canales.

¿A qué hora juegan Perú vs. Estados Unidos en Perú?

El amistoso internacional entre Perú vs. Estados Unidos comenzará a las 3:30 p.m. en territorio peruano. El encuentro servirá como una nueva prueba para la selección nacional en la antesala de futuros compromisos oficiales.

¿A qué hora juegan Perú vs. Estados Unidos en Estados Unidos?

Debido a las distintas franjas horarias en territorio estadounidense, el pitazo inicial del partido variará según la ubicación de los aficionados: comenzará a las 4:30 p.m. en la Costa Este (ET), a las 3:30 p.m. en la Zona Centro (CT), a las 2:30 p.m. en la Zona Montaña (MT) y a las 1:30 p.m. en la Costa Oeste (PT).

Perú vs. Estados Unidos: ver transmisión de América TV y Bicolor+. (Video: @labicolor)