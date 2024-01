Perú vs. Chile se miden EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 21 de enero por la fecha 1 del Grupo B del Preolímpico Sub 23. El partido, que se jugará en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Carabobo, está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en tierras chilenas) y se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV) y TVN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Cabe mencionar que las diez selecciones sudamericanas competirán por los dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. No te pierdas el minuto a minuto y las incidencias del partido en la web de Depor.

La Selección Peruana Sub 23 está lista para debutar en el Preolímpico. (Video: Bicolor)





Perú vs. Chile: posibles alineaciones

Perú: Romero; Noriega, Astudillo, Villacorta, Yovera; Saba, Widson, Ascues; Rojas, Vásquez y Larios.

Chile: Sáez; Rojas, Villagra, Vidal, Vásquez; Cordero, Fuentealba, Pérez; Aravena, Pizarro y Tapia.