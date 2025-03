En la antesala de los cruciales encuentros ante Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Selección Peruana ya se encuentra realizando trabajos en la Videna bajo las órdenes de Óscar Ibáñez, quien pese a que no cuenta con todos sus convocados completos, por lo menos puede contar con los futbolistas que militan en el torneo local. Uno de ellos es Edison Flores, quien expresó su determinación y confianza en la capacidad del equipo para obtener los seis puntos que se necesitan para volver a meterse a la pelea de, por lo menos, el ticket al repechaje mundialista.

Con la para del torneo local, los elegidos para formar parte de esta nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas van llegando de a pocos a los entrenamientos en Videna que empezaron este último lunes, donde Óscar Ibáñez comentó sobre las expectativas que tienen los jugadores que son bastantes positivas pese a la actualidad de la ‘bicolor’. Para eso, necesitarán a un futbolista que siempre esté con los goles importantes.

Ese es, Edison Flores, que en entrevista con Radio Ovación resaltó el trabajo de recuperación que viene teniendo desde hace algunos días atrás reafirmando su compromiso con la selección nacional: “Estoy encontrándome de a pocos, estoy trabajando bien aquí, sin molestias y tratar de hacerlo al máximo para el bien de la Selección”. En Universitario, ha ido sumando minutos paulatinamente, lo que le ha permitido retomar su mejor versión.

El volante también se tomó el tiempo de felicitar a Alianza Lima tras su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, de manera personal sobretodo pues los 6 jugadores convocados del cuadro ‘blanquiazul’ ya se unieron también a los entrenamientos en conjunto. “Los chicos han hecho las cosas bien, tuvieron tres fases difíciles y los felicité, ya que han hecho grandes partidos y ahora pueden estar en fase de grupos que era lo que querían. Ellos están contentos y es lo que queremos para la Selección”, apuntó.

Óscar Ibáñez ya cuenta con los jugadores de Alianza Lima en la Videna. (Foto: FPF)

Respecto a los cambios en el comando técnico, Flores se refirió a la salida de Jorge Fossati y la llegada de Óscar Ibáñez como entrenador interino. “Son decisiones de las cabezas, tengo afinidad con todos los profes que han estado aquí, el fútbol es así, de momentos, resultados y eso es lo que manda. Siempre le deseo lo mejor al profe Fossati, ya que hemos vivido buenos momentos en la ‘U’”, manifestó. El volante reconoció que los cambios en la dirección técnica pueden generar incertidumbre, pero confía en que la base del equipo sabrá adaptarse rápidamente al nuevo esquema de trabajo.

El mediocampista también mencionó que aún no han podido trabajar al máximo debido a la llegada escalonada de los jugadores convocados. “Todavía no pude trabajar al máximo porque somos pocos jugadores, el DT está tratando de trabajar lo que se puede y ya cuando estemos todos nos dirá qué es lo que quiere para el bien de la Selección”, explicó.

Además, el ‘Orejas’ compartió sus impresiones sobre su primera conversación con Ibáñez. “Sí me llamó, nos dijo que la gente positiva debía venir a sumar y sabemos que mandan resultados, pero si no estamos positivos, no avanzamos. Lo noté muy entusiasmado y eso motiva a cada jugador. Hay jugadores importantes, estamos bien, creo que no hay ningún jugador con lesión importante, eso es lo que necesita la Selección”, sostuvo.

Finalmente, con miras a los partidos clave contra Bolivia y Venezuela, el volante fue claro en su objetivo: “El propósito es ganar, tratar de conseguir los puntos que es lo que necesitamos. Todos venimos a sumar y a dar siempre lo mejor, son partidos importantes con rivales directos y hay que jugarlos como tal”. La Selección Peruana se juega, con rivales directos, su permanencia en la lucha por un cupo al Mundial.

Edison Flores recordó también el proceso con Jorge Fossati. (Foto: FPF)





¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Correspondiente a la fecha 13, Perú y Bolivia se disputa el próximo jueves 20 de marzo, en el Estadio Nacional, en un encuentro que es crucial para la Blanquirroja, que buscará revancha tras la derrota 2-0 sufrida en La Paz, durante la quinta jornada de las Clasificatorias.

Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, el equipo dirigido por Ibáñez se prepara para enfrentar a un rival directo en la lucha por la clasificación. La afición espera que, jugando en casa, la ‘Sele’ pueda revertir los resultados anteriores.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela por Eliminatorias?

Por su parte, el partido contra Venezuela está previsto para celebrarse el martes 25 de marzo, en el Monumental de Monagas. Tras el empate 1-1 en la ida, Perú está en la obligación de conseguir un triunfo -al igual que ante Bolivia- que le permita escalar posiciones.





TE PUEDE INTERESAR